傅家俊全英賽外圍賽連贏兩場　徐思轟147攞巨獎叫胡

世界桌球巡迴賽(WST)上周宣布在今季「三冠系列賽」增設「一Ｑ清枱」額外巨獎後，時隔3天在剛展開的全英賽外圍賽即有147出現，中國的徐思轟出生涯首桿147；而香港「天王」傅家俊(Marco)則表現不俗，已連贏兩場躋身外圍賽第3輪。

作為職業桌球壇「三冠系列賽」之一的全英賽已進行外圍賽爭逐，香港「一哥」傅家俊首圈以6比5力壓賀治之後，周一（20日）在次輪遇上比利時的馬頓斯，以6比4再下一城，最近重拾狀態並在國際錦標賽躋身32強的Marco，今仗頻頻「起迫」並有5桿70+，當中更在第3及第6局分別轟出104及116度的「破百」表現；下一仗將與英格蘭的禾頓較量。

至於同場上演的「中國打吡」則出現今季全英賽的首個147，徐思在第2局轟出生涯首個147，並以6比1淘汰馬海龍；並且在今季WST新增的「一Ｑ清枱」額外獎金計劃叫胡，有機會袋走147000英鎊的獎金。

WST今季為了鼓勵球手「一Q清枱」、轟出「滿分」，特別在「三冠系列賽」加碼，若有球員在此三項賽事中能夠兩次「一Q清枱」(不論是轟147或155度)，而且不論是外圍賽至決賽階段，都可個人袋走147000英鎊（約142萬港元）的額外獎金。而「三冠系列賽」即包括全英賽、明年一月的大師賽及４月的世界錦標賽。