全港網球公開賽　黃俊鏗成為雙冠王

「第75屆全港網球公開賽」（CRC OPEN 2023）已經進入白熱化階段，本屆賽事比歷屆更緊張刺激。過去周末進行公開組單、雙打決賽，黃俊鏗包辦男單及男雙冠軍，成為本屆賽事雙料冠軍，王康怡則勇奪女單冠軍；男、女子雙打冠軍則分別由王康傑和黃俊鏗，以及伍曼瑩和Sviatlana Pirazhenka奪得。至於公開組混雙和18歲或以下男、女子單、雙打決賽將於本周末上演。

周日進行的男子單打決賽，由黃俊鏗對戰梁以行，兩人爭持激烈。梁以行以精準的發球取下首盤，最後黃俊鏗以4-6、6-3、6-3賽果摘下桂冠。這是他自2018年後，再次勇奪男單冠軍。

男子雙打決賽方面，王康傑和黃俊鏗對戰林永倫和Aziz Khan，結果王康傑和黃俊鏗以6-4，6-2贏得男雙冠軍，是這對組合第三度奪標。黃俊鏗於賽後表示：「今次是他退役成為業餘選手以來首次奪得男單冠軍，同時亦贏得男雙項目，對此感到驚喜和滿意。」

女子單打冠軍則於日前誕生，王康怡成功挑戰上屆冠軍伍曼瑩，以7-6(4)、6-2直落兩盤封后。王康怡繼2019後再戰「全港網球公開賽」並勇奪女單冠軍，她賽後表示：「回到這個賽場感覺很熟悉，全程以放鬆心情享受比賽，很開心勝出女單項目。」而女子雙打決賽，上屆冠軍組合伍曼瑩和Sviatlana Pirazhenka力戰王康怡和王兆宜，首兩盤打出6-3、1-6的賽果，在最後一盤決勝局以10比8取勝，成功衞冕。