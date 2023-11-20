經歷嚴重傷患　劉子龍首奪武術南拳世界冠軍

劉子龍在今屆世錦賽個人已袋走1金1銅。（中國香港武術聯會fb圖片）

第16屆武術世界錦標賽於美國德州沃思堡舉行，香港的劉子龍日前奪得南刀銅牌後，周日（19日）於南拳項目力壓群雄勇奪金牌，個人首次登上世界冠軍寶座，港隊今屆累積1金3銀2銅。

兩年一度的武術世界錦標賽11月16至20日於美國德州沃思堡舉行，杭州亞運失落獎牌的香港代表劉子龍狀態大勇，上周六（18日）先於南刀項目奪得銅牌，周日轉戰南拳再下一城，以9.8分力壓澳門的黃俊華，贏得港隊今屆第一面金牌。

劉子龍曾於2019年上海世錦賽奪南拳銀牌，而疫情下令德州世錦賽延期兩年，造就了子龍變得更強，他於2021年底因右膝十字韌帶斷開而進行手術，足足9個月才能恢復，隨後又遇上左腳腕筋斷裂，再要五個月時間恢復，到今年4月才痊癒，並於8月的世界大學生運動會勇奪南拳銀牌，雖然杭州亞運失利，但今日終於踏上世錦賽頒獎台上最高台階。

同日，香港代表何健欣於女子南拳項目以9.78分奪得銀牌，沈曉榆則在女子劍術項目不敵中國的姚洋，為港隊奪得銀牌。另外，香港的張溢霖在男子散打70公斤級，也添一面銅牌。