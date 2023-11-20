拒做「和波衰仔」　撐意大利客勝

今晚歐國外C組重頭戲，烏克蘭喺中立場德國勒沃富森鬥意大利。意軍雖然只需1分就鎖定決賽周席位，但主將費達歷高基艾沙講到明要贏波，加上烏克蘭有隊史次席神射手耶莫蘭高因傷缺陣，「藍衣兵團」可藉近6次交手5勝1和嘅優勢，贏波殺入決賽周，客勝值得支持。（周二凌晨3時45分開賽）

C組英格蘭已肯定首名出線，意大利同烏克蘭同得13分，意軍首循環主場贏2比1，對賽成績佔優，今場和波都夠做，就算不幸輸波，都有歐國聯成績做「安全網」，即使未能直接出線都有得踢附加賽。不過相信意大利唔想重複2022世盃外圍賽附加賽出局噩夢，今場會全力求勝。上場梅開二度助球隊以5比2大勝北馬其頓嘅費達歷高基艾沙，賽後信心爆棚，透露領隊史巴列堤要求今晚對烏克蘭唔係求和，而係要贏波，必定踢得比平時更進取。

事實上基艾沙嘅復出對意軍進攻大為提升，相反烏克蘭主將耶莫蘭高則因傷缺陣，呢名34歲基輔戴拿模球員為國家隊射入46球，只比傳奇舒夫真高少兩球，「黃藍軍」冇咗佢影響甚大，要靠辛真高及梅迪歷等執行進攻，可惜兩人狀態麻麻，而且近年對賽烏克蘭往績輸蝕，近6次對賽只得1和5負，加上有贏波壓力，隨時進退失據，今場宜向客勝埋手。

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