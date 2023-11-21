世盃外亞洲區好波連場 on.cc東網直播打孖上

上星期《東網》直播世盃外圍賽亞洲區「泰中大戰」大獲好評，今晚一於添食，仲一口氣上演直播雙料娛樂，連續睇2場大戰，包括今晚7點頭場，D組中華台北主場迎戰馬來西亞，同埋緊接晚上9點半尾場，A組印度主場鬥卡塔爾，到時蘇雞同樂比堅尼都會陪住大家。今晚由7點到11點，一於黐實《東網》，睇世盃外直播雙響炮！

Kim Sir領軍超熱血馬來西亞大有睇頭

世盃外亞洲區D組，中華台北主場迎戰馬來西亞，由金判坤領軍嘅馬來西亞，首仗主場4比3熱血反勝吉爾吉斯，今仗定必乘勝追擊，佢哋進攻意欲極強，近7場5次開3球或以上，中華台北同樣踢法進取，近4仗全開3球或以上，2.5球入球大值博。（on.cc東網周二晚7時直播）

金判坤喺香港執教長達15年，教過流浪同南華，亦係2009港隊東亞運金牌主帥，佢執教嘅球隊有幾熱血，相信香港球迷有深刻體會，Kim Sir 2022年初接手馬來西亞國家隊教鞭，進步相當明顯，近兩次熱身賽均擊敗港隊，較早前試過贏巴布亞新幾內亞10比0，上仗更以4比3反勝吉爾吉斯，攻力強勁。

中華台北進步神速

中華台北主帥加利韋特同樣曾經係港隊教練，幫港隊奪得2019東亞錦標賽出線權，佢今年初執掌中華台北教鞭，球隊不斷進步，世盃外亞洲區首圈兩回合大勝東帝汶7比0，上仗作客0比3負於阿曼腳下只因對手太強，今仗返主場勢必全力搶分，佢哋今年6月試過喺熱身賽同泰國踢成2比2，贏菲律賓3比2，今仗對住同樣來自東南亞嘅馬來西亞，大家等睇入球騷。

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