水平同級有得鍊 印度卡塔爾半和角力戰

世盃外亞洲區第2圈A組，印度主場迎戰卡塔爾。兩軍上場波都旗開得勝，實力及狀態不相伯仲，印度近年足球水平有明顯進步，防守力強，要攻入其防線並非易事。至於卡塔爾作客亦不會冒進，上半場應該會以試探為主，加上卡塔爾近5場比賽有4次上半場打和，半場和博得過。（on.cc東網周二晚9時30分直播）

印度從未進身世盃決賽周，即使喺亞洲盃歷史上，成績亦只係麻麻地，不過當地近年大力投入資源發展足球，曼城母公司城市足球集團2019年收購印度勁旅孟買城，簽入不少優秀外援，其他球會亦紛紛有樣學樣，帶動整體聯賽水準上升。本土球員得到磨練，印度國家隊自然受惠，上仗世盃外作客以1比0擊敗科威特，包括上屆在內，近3場世盃外取得2勝1和，有能力與卡塔爾拉成均勢。

至於卡塔爾憑主辦國身份，參加上屆世盃決賽周，結果3戰全敗出局，佢哋上仗世盃外以8比1大勝阿富汗，全因對手太弱，冇參考價值。卡塔爾近3次對印度，僅取得1勝1和1負，可見卡塔爾冇明顯優勢，加上兩隊都有3分在手，出線形勢樂觀，就算打和對雙方都唔係一個壞結果，預料會出現拉鋸戰局，半和啱數。

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