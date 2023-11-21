WTA公布年度最佳入圍　寶島謝淑薇爭年度復出獎

WTA剛公布年度獎項入圍名單，年終「一姐」波蘭的施華德面對強敵，要蟬聯絕不容易，然而今季東山再起的中華台北名將謝淑薇，憑着復出連贏法網及溫網兩項大滿貫女雙冠軍，入選年度復出獎，她在社交平台帖文表示，「與這些優秀又努力的女孩們一起在名單裡，真是驚喜，也是我的榮幸。」

37歲的謝淑薇休戰18個月，今年4月底重返戰場，並於6月迎接復出後首場大滿貫法網，拍住中國的王欣瑜贏得女雙冠軍，再於7月溫網與捷克女將史翠高娃合作，捧走女雙錦標。儘管謝淑薇與王欣瑜9月美國公開賽在女雙4強止步，但已追平生涯在美網女雙最佳成績。

謝淑薇入圍名單最年長的球手，她另4名選手一同入圍年度復出獎，分別是捷克的禾杜蘇娃、捷克女將麥卓娃、烏克蘭的絲維杜蓮娜與俄羅斯女將柏妮卓高娃。據WTA官網表示，謝淑薇因調養身體、休戰18個月，復出後很快就向外界證明其頂尖雙打身手，不僅奪得個人生涯第2座法網女雙冠軍，還舉起生涯第4座溫網金盃，以雙打第6名結束今年賽季。

至於WTA年度最佳球手的競逐相當激烈，施華德力爭蟬聯寶座，她今年奪得6項錦標，並成功衞冕法網冠軍及捧走年終賽，取得68勝11負的恐怖紀錄；最大威脅是俄羅斯的莎芭蘭嘉及美國的嘉芙，特別是今季擸走三項巡迴賽冠軍的嘉芙，以19歲之齡贏得美網錦標，引起球壇注目，世界排名亦升至第3位。其餘入圍的女將包括美國的彭高拉、哈薩克的拿芭堅娜及捷克的禾杜蘇娃。