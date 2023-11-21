歐國外關鍵戰　克羅地亞威爾斯隔空鬥快衝線

歐國外D組同時上演2場出線關鍵戰，克羅地亞主場對阿美尼亞、威爾斯主場迎戰土耳其，克羅地亞同威爾斯要爭次席當然都想贏，不過克軍攻力疲弱，半場未必攻得入阿美尼亞，揀1.5球半場細。（周三凌晨3時45分開賽）

克羅地亞雖然領先威爾斯2分，但由於對賽成績只得1和1負，今場和波而威爾斯全取3分，「格仔兵團」同分之下都會喪失直接出線資格。不過「格仔兵團」近況一般，主要係把握能力不足，今場比賽初段未必可以好快攻入阿美尼亞大門，阿美尼亞亦欠缺攻力，而且球隊亦已出局無乜取勝動力，克羅地亞近4場歐國盃外圍賽，3次半場開1球或以下，半場細係最佳選擇。

至於威爾斯主場迎戰已出線嘅土耳其，威爾斯上場只能逼和阿美尼亞1比1，為爭取決賽周入場券今場非勝不可，主場出擊必定搶攻，「紅龍」今屆3場歐國外主場全部先入波，其中2場喺上半場已打破僵局。土耳其已提早出線，戰意成疑，各項賽事近5場有3次先失守，初段防守不夠集中，「紅龍」有力先開紀錄，捧威爾斯第一隊入球。（周三凌晨3時45分開賽）

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