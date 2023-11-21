南美最強對決！巴西阿根廷「細」紀之戰

世盃外南美區爆發宿敵對決，巴西主場硬撼阿根廷。雙方咁啱喺上輪齊齊輸波，巴西更加患「傷鋒」，為止跌勢必定小心謹慎，加上近6次交手全開2球或以下，今場唔慌多波入，捧2.5球入球細最划算。（周三早上8時30分開賽）

巴西今屆世盃外開局表現麻麻，頭5輪只得2勝1和2負，近2輪更先後輸畀烏拉圭同哥倫比亞，王牌尼馬及李察利臣早早因傷落選，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞上輪更傷出，洛迪高高斯又冇料到，雖然加比爾馬天尼利上輪有士哥，但難以單天保至尊，鋒力極度疲弱，有傳可能要焗用剛傷愈嘅「耶穌仔」加比爾捷西斯攻堅，攻擊力靠唔住，為止跌勢必先鞏固防守。

另邊廂，阿根廷上輪淨吞烏拉圭兩蛋，終止之前8場全勝走勢，今遇宿敵更加唔想連敗失威，一定小心為上。查實呢支應屆世盃盟主防守穩健，近9場有8次保持清白之身，不過前線仍太倚賴隊長美斯數胡，當球王被凍結進攻即打折扣，何況兩軍近6次碰頭，全部都係1球起、2球止，大家都唔想輸嘅情況下，一定踢得保守，入球細乃明智之選。

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