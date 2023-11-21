世盃外　兩度落後　港隊2比2逼和土庫曼

香港男子足球代表隊周二（21日）坐鎮香港大球場，出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組第2輪分組賽，主場硬撼土庫曼。土庫曼靠傑志翼鋒明加索夫梅開二度，但港隊憑黃威、艾華頓先後建功追平，最終在6,601名球迷入場打氣下，與對手踢成2比2。

港隊今場排出433陣式，正選相比鬥伊朗時共有7個調動，門將改由葉鴻輝把關，4人後防包括費蘭度、茹子楠、勞烈斯、梁諾恆，陳俊樂、陳肇鈞和黃威坐鎮中場，支援陳晉一、米高及艾華頓攻堅。至於土庫曼方面，入球重任落在達基耶夫與傑志翼鋒明加索夫身上。

客隊土庫曼甫開賽即反客為主，4分鐘明加索夫接應隊友長傳，單刀挑過門將葉鴻輝入網，領先1比0。港隊之後未有自亂陣腳，7分鐘後茹子楠右路傳中，黃威入楔頂入。港隊扳平後繼續搶攻，21分鐘陳肇鈞一度將皮球送入網窩，但旁證指越位在先，港隊空歡喜一場。之後輪到土庫曼攻勢，31分鐘巴勒哥夫近門抽入可惜慘食炸胡。不過5分鐘後明加索夫頭槌破網，為土庫曼再次領先，半場港隊落後1比2。

易邊後落後的港隊主動搶攻，54分鐘錯失黃金機會，陳俊樂禁區內控定起腳卻中楣。港隊形勢不俗，再換入安永佳加強攻力，65分鐘艾華頓把握對方後衞解圍不遠輕鬆射入，成功追成2比2。港隊尾段未有放棄，80分鐘艾華頓罰球斬入禁區，安永佳門前竟然頂高，2分鐘後茹子楠勁射被門將撲出，陳晉一補射又無功而還。補時階段，潘沛軒推入大位勁射，被門將單手托出，最終港隊以2比2逼和土庫曼，雙方各得1分。