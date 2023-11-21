世盃外　大讚港隊表現　安帥：上任以來最佳

港隊周二（21日）於「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」，主場以2比2逼和土庫曼，斬獲今屆世盃外第1分。賽後主教練莊恩安達臣形容今場賽事，是他執掌帥印以來，港隊表現最好的一場比賽，認為今場高強度賽事有助球隊成長，以應付「亞洲盃」決賽周期間的對手，同時透露接下來的備戰安排。

港隊今場兩度落後下，最終都成功逼和對手，安帥認為球隊踢出他上任主教練以來的最佳表現：「呢個波係好艱難，但呢啲先係足球，係球迷想見到嘅比賽，我哋由頭博到落尾，去到下半場都堅持壓迫對手，表現我收貨，港隊係值得攞晒3分，但最終得1分，都要接受呢個結果。」港隊下半場一度圍攻對手，安帥提到安永佳及陳晉一都先後在門前失機：「但足球比賽就係咁，最終2比2嘅戰果我哋要接受。」

上半場前港隊一度靠陳肇鈞的頭槌取得入球，惟球證認為這位大埔中場越位在先，安帥對這次判決感不滿：「半場休息期間我哋睇番片，陳肇鈞唔喺越位位置。」兩隊今場都次出現短兵相接的場面，惟球證今場僅出示4張黃牌，安帥不認為球證表現「手緊」，反而認為比賽中的激烈對抗，會對球隊成長有好處：「終於喺香港見到場真正嘅足球比賽，我哋博盡去落剷，去同對手硬碰硬，係我想見到嘅場面，可以踢到呢種比賽係值得高興，因為嚟緊喺亞洲盃決賽周上，港隊都會遇上同樣嘅情況，我哋需要夠硬淨先能夠同對手周旋。」

安帥認為港隊整體表現有改善，同時指出這少不了球迷的支持：「港隊各方面表現都有進步，我哋兩次落後都追得番，球迷嘅支持一直推動住班波，只係對冇更多球迷入場感失望。」港隊完成今場世盃外賽事後，即將進入備戰「亞洲盃」決賽周的最後階段，安帥透露港隊下月中將展開為期兩周的本地集訓，期間會與傑志等球隊進行友賽，緊接前往中東進行海外集訓，他提到已安排友賽對手，包括塔吉克斯坦及沙特阿拉伯都有機會與港隊「拍跳」。