場館發生冧天花意外　活士牽頭新高球場賽押後

高球界兩巨頭「老虎」活士及北愛爾蘭球星麥艾萊聯手創辦的高球聯賽The Golf League遇到難以預料的阻滯，位於美國佛羅里達州的比賽場館的頂部突然倒塌，幸好沒有人命傷亡，但這個注入多元高科技的新球賽，就被迫延後一年才展開，以騰出足夠時間全面檢視及籌備。

The Golf League原定於兩個月後開鑼，以別開生面的形式，注入虛擬球道等新科技，受到球迷期待及矚目。加上兩巨頭活士及麥艾萊牽頭，聯手TMRW Sports及PGA Tour合辦，邀請多位職業球員分成6組連場比拚，務求吸引各方眼球，而力撐The Golf League的投資者還包括NBA球星史堤芬居理、杜蘭特、韋迪、F1車手咸美頓及網球天后S威廉絲等，未開波已話題十足。

然而，賽會特別在佛羅里達Palm Beach State College 內興建的比賽場館「Sofi Center」，日前因停電事故而導致由空氣力學支撐的頂部嚴重倒塌，這個佔地250,000平方呎的場地，原計畫可容納1,600人。經籌委會商議後，決定將比賽押後一年才正式開展。活士表示：「雖然事件（冧天花）迫使我們調整比賽的時間，但我對賽事理念仍十分有信心，並相信可以邀得更多出色的球員助陣。」