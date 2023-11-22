克羅地亞搭上尾班車　38歲莫迪歷最後的探戈

周三(22日)凌晨歐國盃外圍賽完成最後一輪賽事，D組克羅地亞主場以1比0擊敗阿美尼亞，力壓威爾斯，取得小組次名直接出線資格，意味38歲老將莫迪歷仲有最後一次機會，於明年挑戰國際大賽錦標。

賽前克羅地亞僅領先第3位威爾斯2分，由於克羅地亞對賽成績較差，今仗必須贏波，先至可以穩奪出線權，結果踢到上半場43分鐘，由前鋒安迪布迪美亞入波一箭定江山。克羅地亞出線，最開心一定係隊長莫迪歷，呢位中場今仗踢足全場，仍然有心有力，佢自從2006年首次為克羅地亞上陣以來，經歷多次大賽，包括過去2屆世界盃協助克羅地亞分別獲得亞軍及季軍，今年6月歐國聯決賽互射12碼不敵西班牙，再次同冠軍擦身而過。

莫迪歷球會生涯為皇馬捧過西甲、歐聯等多項冠軍，但國際賽生涯仍然食白果，克羅地亞今次驚險打入歐國盃決賽周，令已屆掛靴年齡嘅莫迪歷重燃希望。早前傳出，莫迪歷有意接受沙特球會邀請加盟，一般相信佢踢完今屆歐國盃後，就會退出國家隊，去中東掘金「養老」。

至於威爾斯主場被土耳其逼和1比1，需要踢附加賽，爭奪決賽周入場券。