港柔道雙星大爆發　王嘉莉麥康年劍指巴黎

香港上一次有柔道運動員亮相奧運，已經要數到2012年倫敦奧運的張志業。近年港隊湧現不少柔道新星，其中麥康年及王嘉莉皆躊躇滿志，希望能向奧運舞台進發。兩人將出戰本周於港舉行的「亞洲柔道公開賽」，盼以主場之利爭取奧運排名積分，力爭為香港柔道寫下歷史新一頁。■圖／文：鄧文滔

將於年底度過23歲生日的麥康年，其兄麥冠年也曾為柔道港隊一員，他6歲時因為父親的驅使下接觸柔道，惟「康年」坦言當時對這項運動沒太大興趣，後來才逐漸發現箇中魅力，愈打愈愛：「以前打柔道有種被迫的感覺，但長大後才發現，原來『撻』人真的很好玩，之後開始在比賽贏得獎項，令我有信心繼續走下去。」

亞運過後康年添信心

的確，「康年」在青少年組別贏得過不少獎項，包括2019年在「香港亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」66公斤以下級別收穫銀牌，然而3年前「康年」升上成人組後，多次在比賽中落敗，使他感到失落：「由青年組升上成人組，是個很難克服的關口，因為對手明顯更強，有次與一位中華台北選手鬥足15分鐘，加時後才落敗，自己在該場發揮很差，非常失望。」

幸好「是金子總會發亮」，「康年」年初在「香港國際柔道錦標賽2023」73公斤級勇奪金牌，亦是其成人組首個錦標，令「康年」重拾信心：「當時增強了身體質素去追上對手水平，但未想過能贏得金牌，這個成績給予我很大動力，很想做得更好。」「康年」其後為港隊出戰杭州亞運，並於16強出局，他表示經歷亞運後，信心變得更強，盼將來能衝擊奧運資格：「亞運令我意識到跟其他對手的差距，不如想像般大，令我更堅定要打好柔道。目標是爭取奧運資格，因為香港並沒有很多柔道選手去過奧運，我希望能成為其中之一。」

「亞洲柔道公開賽」香港站將於本周五展開，「康年」期望能取得突破，並盼望一直不太認同自己成為運動員的家人，能到場支持，他感觸道：「有時覺得自己好自私，一意孤行行運動員這條路，我將來會努力向他們作補償。」

至於現年25歲、世界排名55位的王嘉莉，是女子48公斤以下級別的港隊新希望，其運動生涯背景與麥康年類近，弟弟王家祺同為港隊成員，稱得上一門雙傑，「嘉莉」直言兩姊弟不存在壓力，反而關係更融洽：「應該是他有壓力嘛，看見他不斷努力追上我，當然更加開心。有時看見弟弟勝出，比自己取勝更高興。」

嘉莉渴望趁機復仇

「嘉莉」在訪問中總是流露出燦爛笑容，但背後隱含着一股不服輸的個性，她解釋此前曾敗予同一個對手兩次，得悉對方都會出戰「亞洲柔道公開賽」香港站後，希望能趁機「復仇」。

儘管「嘉莉」近年在國際賽屢獲獎項，包括7月台北亞洲公開賽摘下銅牌，惟她承認近期陷入小低潮：「我很想取得進步，所以比以往更勤力，但發現自己跟國際水平仍差得遠。」即使目前形勢上她最有機會爭取奧運資格，但她坦言：「我沒有想得太遠，只想一步接一步，打好每場比賽。

本周亞洲公開賽港將主場積極搶分

距離巴黎奧運不足8個月，過去兩屆失落入場券的香港柔道隊，正積極搶分，期望明年可在五環賽場上爭逐。

隨着近年在國際上獲得佳績，港隊在女子48公斤級以下及男子60公斤級以下項目都有望亮相奧運，中國香港柔道總會主席黃寶基表示：「當然最理想是憑世界排名直接入圍，否則就在洲際排名取得資格的機會都頗高，特別是女子48公斤級，若能爭取到頭30名就穩陣。」本周於馬鞍山體育館舉行的亞洲公開賽，成為港隊搶分目標。「我們希望更多人入場支持，為港將打氣。」

「基哥」補充：「香港已取得明年亞錦賽主辦權，這個排名分數是今站的7倍，希望港將能把握機會。」目前港隊以女子48公斤級以下項目，最有機會取得奧運資格，男子項目方面，60公斤以下級別則在入圍邊緣位置，其次71公斤及83公斤級以下項目，都是港隊「叫胡」項目。

亞洲柔道公開賽2023資料

日期：11月24日（10:00am-2:00pm）

11月25至26日（9:30am-6:30pm)

地點：馬鞍山體育館

項目：柔道形項目（設5面金牌）

競技項目（男女子共設14面金牌）

參賽隊伍：25隊 門票：免費入場