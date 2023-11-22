歐國盃12.2抽籤　英格蘭或陷死亡之組

歐國盃決賽周24個席位已經產生21隊，剩下3個席位將於明年3月舉行附加賽決定鹿死誰手，歐洲足協將率先於香港時間12月2日深夜舉行決賽周分組賽抽籤，上屆亞軍英格蘭雖然獲種子隊身份，但由於衞冕嘅意大利外圍賽成績差，跌落第4檔次，加上丹麥、荷蘭分別屬於第2、3檔次，意味英格蘭有可能同呢3隊前冠軍抽入同組，形成「終極死亡之組」。

根據抽籤規則，主辦國德國，以及5支外圍賽最佳成績首名出線球隊(外圍賽6隊一組需剔除對包尾球隊成績)，列為第1次檔次種子隊，包括葡萄牙、法國、西班牙、比利時、英格蘭。由於今屆外圍賽有多支二、三線球隊表現出色，第2次檔次出現阿爾巴尼亞、匈牙利、羅馬尼亞等「稀客」，當中最強球隊要數到1992年冠軍丹麥。

第3次檔次有2支勁旅荷蘭、克羅地亞，以及「英倫二哥」蘇格蘭，最令人意外係上屆冠軍意大利喺外圍賽僅有14分，導致跌入第4次檔，淪落到同3支透過附加賽出線嘅球隊同級別。

由於同一檔次球隊唔會抽入同組，英格蘭雖然可以避開德國、法國、西班牙等另外5支種子隊，但並唔一定可以抽到上籤，包括可能抽中第2檔次嘅丹麥，呢支北歐球隊擁有曼聯射手海倫及中場基斯甸艾歷臣，兩隊曾於上屆4強交鋒，英格蘭戰至加時險勝2比1打入決賽。

英格蘭最大風險來自第3檔次球隊，無係抽中荷蘭、克羅地亞或者蘇格蘭，都一定難踢，反而第4檔次即使有意大利，但呢支衞冕球隊已無復當年之勇，喺外圍賽被英格蘭「雙殺」，即使兩隊再次碰頭，「三獅兵團」應該未驚過。另外，附加賽抽籤將於11月23日舉行。

歐國盃決賽周分組賽抽籤檔次

第1檔次(種子隊): 德國、葡萄牙、法國、西班牙、比利時、英格蘭

第2檔次: 匈牙利、土耳其、羅馬尼亞、丹麥、阿爾巴尼亞、奧地利

第3檔次: 荷蘭、蘇格蘭、克羅地亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、捷克

第4檔次: 意大利、塞爾維亞、瑞士、3支附加賽出線球隊