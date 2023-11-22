奧蘇里雲傳記電影上畫　憶述父親仍然激動

正在休戰的世界「一哥」奧蘇里雲，近日忙於為自己的傳記式電影《Ronnie O’Sullivan: The Edge of Everything》作宣傳，老闆之一的碧咸全力撐場，兩位英國體壇ICON擦出強大火花。

這部電影於周二（21日）正式在英國上映，當中包括奧蘇里雲與碧咸的現場問答，令桌球壇及體壇關注，而此片亦會在Amazon Prime發售，並於11月24日起在指定電影院發售。這部由Sam Blair執導、碧咸工作室99制作的電影，讓外界前所未有地進入他的私人世界，當中包括他童年及作為年青球員時期從未亮相過的片段，當然他的父母及他生活上的關鍵人物，以及桌球巨星亨特利及韋德都會在片中出現。

片中奧蘇里雲回憶很多與父親的片段，在他9、10歲時的對話，告訴他將成為世界上最好的桌球員，而老奧蘇還強迫他去跑步健身；奧蘇於16歲時父親因謀殺罪被判終身監禁，影片其中一幕是奧蘇里哭着憶起父親被判刑所說的一句話:「告訴我的孩子要贏。」

世界桌球巡迴賽(WST)官網也為奧蘇里雲的電影特別撰文，「這部紀錄片還記錄了奧蘇里雲2021/22賽季的三場經典賽事2022年世錦賽期間，攝制隊在賽場全程跟踪，在更衣室裡Ronnie在職業生涯決定性的時刻過程中，幾乎因焦慮而崩潰，他與精神科醫生Steve Peters的緊張對話，在風暴中心找到平靜。」

導演Blair的作品包括《Make Us Dream》、《Keep Quiet》和《Maradona '86》，他表示:「這部電影制作過程中，讓我們完全了解奧蘇里雲的生活，甚至當他接近非比尋常的壓力、在比賽中的舉動，而我們隱藏的錄音也捕捉到奧蘇里雲的自言自語聲音、他完美擊打白波的聲音，以及他在決賽時與卓林普的交流，讓他第7次獲得世界冠軍，追平紀錄。」

Blair補充:「我們不知道這部電影最終會帶我們進入世界錦標賽決賽，但奧蘇的魔力，永遠是無法預測，我們隨時啟動攝影機，記載了整個過程很充實又驚喜，我們與Ronnie的接觸令人難以置信，WST為我們提供了參加巡迴賽的機會，使我們能以前所未有的方式拍攝。

」

奧蘇里雲自去年世錦賽奪冠後，追平了亨特利的7屆世界冠軍紀錄後，至今仍未贏過排名賽錦標，而上周他表示因精神健康的問題，而放棄了衞冕冠中冠錦標賽，最終今屆賽事冠軍由麥克艾倫奪得。