跳出F1搵銀！咸美頓有意加入收購曼聯計劃

最近英超球隊曼聯賣盤話題講到熱哄哄，就連7屆F1總冠軍咸美頓也想分一杯羮，計劃再擴大自己的商業版圖，他表示有意參與英國富商拉特克利夫收購曼聯的計劃。

據英國傳媒報道指，71歲的拉特克利夫將斥資13億鎊收購曼聯25％的股份，並計劃收購後進行大規模改革；而拉特克利夫多年來都擁有平治車隊三分之一的股份，屬於咸美頓的老闆之一，而且二人私交甚篤，目前咸美頓是NFL丹麥野馬的投資者，他曾經表示即使自己是阿仙奴球迷，但也想擁有曼聯的股份。

「拉特克利夫是老闆，也是合伙人，我們有很多的合作關係，我希望未來跟他一起創業。我還未接到他的電話，詢問我的（收購曼聯）意願，但我確實非常想參與球隊的建設，因為我相信黑人有這個權利。」咸美頓表達了自己的期望，相信很大機會可以成為紅魔的老闆之一，「我跟拉特克利夫的關係很好，我知道他在曼聯的處境，我們傾了很多關於足球的話題，亦就他的球隊正進行的事情作討論，當然也談過阿仙奴的踢波方式。」

雖然咸美頓是阿仙奴的球迷，但他已不是首次想投資另一支球隊，早於去年4月他曾有意收購車路士，但可惜結果不敵伯利集團。據《福布斯》指，咸美頓於賽車職業生涯的總收入約5100萬英鎊。