德國又輸　利萊辛尼職業生涯首次領紅牌

明年歐國盃決賽周主辦國德國頹勢未止，喺周三(22日)凌晨熱身賽以0比2不敵奧地利，遭遇2連敗，翼鋒利萊辛尼愈踢愈躁，向對手動粗，被球證直接出示紅牌趕出場，亦係呢位拜仁慕尼黑球星職業生涯首次被逐，可見「日耳曼兵團」軍心不穩，領隊拿高斯文有排執。

德國上場熱身賽2比3輸畀土耳其，今場面對「日耳曼細佬」奧地利，上半場29分鐘，被沙比薩射入大門。換邊之後，奧地利再由巴姆加特拿建功，贈德國兩蛋。

德國唔止輸波，仲輸人，利萊辛尼踢到49分鐘，同手美維尼發生爭吵後，憤而出手推跌呢位奧地利後衞，結果換來1張紅牌，佢離場時仲怒氣沖沖，需要奧地利前鋒阿拿奧杜域上前「開解」。

德國近年成績每況愈下，今年9月熱身賽以1比4大敗於日本國腳下後，領隊費歷克被炒，其後請來前拜仁主帥拿高斯文領軍，但除咗首仗贏美國之外，近3場只有1和2負，又打回原形。歐國盃將於明年6月開波，如果德國表現繼續低迷，恐怕即使有主場之利亦無補於事。

最諷刺係奧地利有「德國B隊」之稱，領隊係德國名帥蘭歷克，今場2位入波球員沙比薩、巴姆加特拿，甚令利萊辛尼被逐嘅美維尼都喺德甲搵食，難怪網民抽水話現時「日耳曼大哥」應該係奧地利。