香港隊　女足點兵出戰東亞盃外圍賽

港隊女足下周四（30日）起將出戰東亞女子足球錦標賽外圍賽（女子東亞盃外圍賽），足總周三（22日）公布20人決選名單，部分有份出戰亞運的主力，包括張煒琪及吳卓蔚等榜上有名之外，朱寶恩、關詠瑜及李巧怡亦重返大軍名單。

今屆女子東亞盃外圍賽共有7隊參戰，賽事將於11月30日起在珠海和澳門舉行，其中港隊女足被編入A組，同組對手包括蒙古、北馬利亞納群島及北韓。外圍賽兩組首名球隊，將於12月7日決賽碰頭，爭奪打入決賽周，與中日韓3強交手的機會。港隊將於下周二（28日）出發前往珠海，首戰將硬撼北韓。

港隊女足20人決賽名單：

門將：吳卓蔚(岩手班馬)、梁蔚雅(傑志)

後衞：馬澤純、胡彩瑤(車路士足球學校(香港))、郭藹嵐(頌恩公民)、王素嫻(沙田)、朱素君、鍾貝琪(傑志)

中場：陳穎霖、梁匡蕎(車路士足球學校(香港))、李巧怡、魏嵐(頌恩公民)、湛靜雯、蘇鎧霖(傑志)、陳詠詩(沙田)、馮雪雯(和富社企)、曾麗薇(247足球會)

前鋒：朱寶恩、關詠瑜(頌恩公民)、張煒琪(傑志)