無懼競爭投新東家　黃浩然將勤補拙求進步

東方新季繼續以培養本地球員為目標，包括引入由香港U23來投的華人中堅黃浩然（Andy）。自認足球天賦欠奉的Andy，為了堅持職業球員夢，近年來要面對場內場外的各種挑戰和挫敗，但他對將勤補拙這個法則深信不疑。今季加盟東方，這位正值當打之年的高大後衞無懼競爭，表示希望繼續靠努力爭取進步。

訪問當日，記者隨Andy來到沙田排頭村遊樂場，兒時參加暑期足球推廣班的他，沒少在這個石地球場揮灑汗水：「細嘅因為身形比較肥啲高大啲，都畀教練安排打後，細個喺呢度開始接觸足球，依家足球作為自己嘅夢想甚至職業，同呢個球場都有啲淵源。」與球圈中人談起Andy，哥哥黃俊然的名字老是常提起，後者青年軍時期代表曾是港隊常客，出外比賽後總會把代表隊球衣帶回家，Andy滿是羨慕及妒忌：「細個就會偷佢啲港隊衫嚟着，都會羨慕有得出去比賽嘅隊友。」

Andy承認自己從小到大，都不屬資質高的那批球員：「我由細到大都唔係最叻嗰一班，如果早5年同我講我依家會踢東方，或者早10年如果話依家我會踢到港超，我自己都唔會信，但依家所有嘢都係憑自己努力換番嚟，當然除咗努力也少不了幸運。」球員生涯初踢過南華及車路士足球學校（香港），及後機緣巧合下加盟愉園，Andy幫助球隊3年內由丙組連跳3級，於2019年隨「快活谷」首次踏足港超。但其職業生涯開始不久，就面對經歷球會散班、疫情及失業，舊東家所拖欠達「血汗錢」到今年9月才追回。在外界眼中，Andy的港超之路絕不平坦，但他卻看得很開：「當初自己都冇諗過將來足球條路要點行嘅時候，成為愉園升超計畫嘅一份子，由丙組一路踢到去超聯嘅人唔多，幸運地冇被淘汰，自己都懷住感恩嘅心。」

2021年Andy轉戰以全華班及年輕球員為骨幹的香港U23，作為隊中超齡球員兼主力，他幾乎踢足所有賽事，更不時要擔起隊長的責任。惟球隊實力與港超其他球隊實力差距明顯，上季香港U23於聯賽未嘗一勝，更試過慘吞對手10蛋，最終於積分榜敬陪末座。「挫敗感一定會有，假如我哋輸咗波笑住出球場，對場波冇不忿冇失望，呢個先係問題，即使我哋同對手實力差距可能好大，但落到場冇人想輸。」如何面對失敗，成為Andy要應付的課題：「喺失敗中點樣去成長，點樣去調節心態去學習，搵到成長嘅位，喺犯錯過後點樣迎接新挑戰，係過去兩年學到嘅嘢。」

香港U23及東方平日恆常皆於將軍澳足球訓練中心練波，球隊操練完畢後，健身房內不難找到Andy獨自加操的身影，其努力也被東方教練團看在眼內。現時東方隊內競爭更大，Andy指出高素巴耶夫同鐘樂安等隊友極具實力，亦明白自己不會再像上季一樣成為必然正選，但仍深信選擇加盟東方是正確一步：「自己今年都25歲，希望可以行得大步啲，畀到自己一個更大嘅挑戰，逼使自己進步，但嚟到唔單止想學習，都想提升到競爭力，力爭喺球隊立足證明自己。」Andy說見到黃皓雋及孫銘謙等球員近年效力東方期間的成長，認為東方教練團的指導有助推動他成長：「盧比度（東方主教練）佢哋會指出我嘅不足之處，刺激到我要去諗方法改善，我覺得係好事嚟。」

【黃浩然檔案】

出生日期：1998年6月12日（25歲）

年齡：25歲

位置：中堅

身高：1米85

球衣號碼：15

現效力球隊：東方

曾效力球隊（只列部分）：南華、愉園、香港U23

體育管理系畢業的Andy，努力經營着球員生涯的同時，閒時也將職業球員的生活點滴，用影片形式紀錄下來在網上分享：「睇到外國運動員嘅片，都會激勵到自己，都想嘗試去紀錄一下，等日後可以睇番。」他說想透過網上平台，傳達堅持追夢的信念：「足球係我嘅興趣同夢想，喺香港做運動員相對係有挑戰同困難，自己想一手一腳書寫自己嘅故事，係可以影響到其他人，遇到咩困難都要繼續堅持去追逐夢想，或者做自己想做嘅嘢。」