坦哈格放棄「契仔」　想用安東尼換巴甲神鋒

曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯淪為「不射之男」，今季上陣12次冇入波，對上1次入波已經係今年4月對諾定咸森林，連「契爺」領隊坦哈格都忍無可忍，根據英國《鏡報》爆料，紅魔鬼打算明年1月冬季轉會市場重開後，將呢位23歲翼鋒外借去巴甲球隊法林明高，交換對方射手加比爾巴保沙。

曼聯鋒線球員腳頭無靈，今季英超只有拉舒福特入過1球，其他前鋒聯賽都食白果，坦哈格希望明年簽入前鋒，但目標人物艾雲東尼、域陀奧森漢身價不菲，所屬球會亦唔願意季中出售主力，所以向南美洲球會埋手，比較容易成事，英國《鏡報》指坦哈格睇中加比爾巴保沙。

現年27歲嘅加比爾巴保沙試過去歐洲搵食，曾經效力國際米蘭及賓菲加，但表現欠佳，4年前重返巴甲，加盟法林明高後獲得重生，總共上陣267場入153球，效率非常高，並捧過2次自由盃及2次巴甲冠軍等殊榮。

由於加比爾巴保沙將於2024年底約約滿，曼聯希望明年1月借用佢，再將安東尼馬菲奧斯外借去法林明高，如果加比爾巴保沙表現符合要求，唔排除用2,000萬鎊(約1.95億港元)買斷佢。

曼聯2年前將中場安達斯彭利拿外借畀法林明高，佢表現回勇，其後曼聯趁機將佢出售去富咸，莫非想照辦煮碗，為將來出售安東尼馬菲奧斯做準備？