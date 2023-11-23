曼城傷兵滿營　或派副選門將鬥利物浦

史堤芬奧迪加今季各項賽事僅上陣3次。(Getty Images)

周六(25日)晚將上演英超榜首大戰，曼城主場對鬥利物浦，「一哥」曼城受到傷兵問題困擾，特別係射手艾寧夏蘭特及門將艾達臣摩拉斯有傷在身，影響最大，領隊哥迪奧拿可能需要派出副選門將史堤芬奧迪加把關。值得一提，艾達臣摩拉斯對上1次因傷缺陣曼城嘅賽事，就係4年前英超對利物浦，結果「藍月亮」輸1比3，莫非歷史又會重演？

曼城傷兵名單上包括前鋒艾寧夏蘭特、中場馬菲奧斯紐尼斯、高華錫、奇雲迪布尼、後衞尼敦阿基、史東斯、沙治奧高美斯及門將艾達臣摩拉斯，雖然艾寧夏蘭特傷勢並唔嚴重，但就算到時可以上陣，會唔會影響佢發揮仍然係未知之數。

「藍月亮」最大隱憂係門將艾達臣摩拉斯養傷，因為31歲副選門將史堤芬奧迪加今季各項賽事僅上陣3次，其中英超只有1次披甲對白禮頓，另外2場係社區盾對阿仙奴、英聯盃對紐卡素，曼城呢3場都有失波，法定時間取得1勝1和1負。

至於3號門將卡臣今季更加未上陣過，無論派邊1位門將頂替艾達臣摩拉斯，都難令人放心。

至於利物浦雖然亦有2位防線主力安德魯羅拔臣、伊巴希馬干拿迪養傷，但幾位進攻球員喺剛過去國際賽表現大勇，路易斯迪亞斯喺世盃外梅開二度，協助哥倫比亞擊敗巴西，達雲紐尼斯近2場世盃外更加入3球，包括射破阿根廷大門。

穆罕默德沙拿仲犀利，為埃及踢世盃外對吉布提，射入4球，加普為荷蘭出戰歐國外亦有波入，紅軍鋒線球員腳風順，勢必對曼城大門構成重大威脅。