主流聯賽頻生異象　歐洲3小強打爆霸權高牆

今季西甲、德甲同法甲3大聯賽都有異軍突起。

今季歐洲主流聯賽異象頻生，西甲、德甲同法甲3大聯賽都有異軍突起，前季仲喺西乙打滾嘅基羅納，竟然以悅目同實際足球力壓皇馬及巴塞兩大豪門，排西甲榜首；利華古遜喺德甲亦以近乎完美嘅開季，踩住拜仁慕尼黑做1哥；法甲尼斯更同億萬大軍巴黎聖日耳門咬住上。3小強有望推倒高牆霸權，譜寫球迷最鍾意睇嘅足球童話！

基羅納泊啱碼頭力創奇迹

西甲一直由皇家同巴塞兩大班霸壟斷，頂多加多隊馬德里體育會偶爾突圍，對上一次有球隊首奪西甲冠軍，已經要數到2000年嘅拉科魯尼亞。今季基羅納以超強表現喺開季彈出，坐上西甲1哥位絕非僥倖，事關佢哋背後由城市集團經營，連哥迪奧拿阿哥都係股東之一，具備創造奇迹嘅條件！

1930年創會嘅基羅納，城市人口得10萬人左右，2017年前都係喺第5級聯賽至西乙打滾。2017年基羅納歷史性升上西甲，同年夏天獲阿布扎比控制嘅「城市足球集團」收購44.3%股份，成為基羅納嘅最大股東，而牽頭人正正係曼城名帥哥迪奧拿阿哥皮利哥迪奧拿。

球隊充滿「曼城基因」

基羅納獲城市集團撐腰後，財政問題迎刃而解，而且不斷「接收」曼城簽入嘅年輕新星，好似巴西中場杜格拉斯雷斯、恩高靴里拉、恩古圖及保羅摩蘭奴等，成為球隊今季核心，最近入選埋西班牙國家隊嘅阿歷斯加西亞，亦曾經喺曼城受訓。

事實上，城市集團由入主基羅納開始，已經幫球隊確立哥帥嘅傳控足球理念，由搵球員以至教練都係朝呢個方向進發，雖然中間都試過降班，但根基已經逐步打穩，兩年前上任嘅教練米高話：「我喺哥帥身上搵到靈感，我想畀球員自由發揮，而唔係要佢哋踢得好謹慎避免犯錯。」

基羅納今季13輪獲11勝1和1負，攻入31球更加係西甲之冠，比擁有祖迪比寧咸等球星嘅皇馬仲要多，更重要係球隊大部分主力都喺26歲樓下，只要留得住批主力，可以預期佢哋會有一段輝煌時期。

城市足球集團勢力遍全球

城市足球集團2013年創立，曼城CEO蘇利安奴早喺出任巴塞隆拿副會長時期，已經提出呢個「全球化足球品牌」理念，直到獲阿布扎比財團鼎力支持，以曼城作為「旗艦」球會，10年前開始擴充足球版圖。成立第一炮就係創立美職新軍紐約城，1年後入股日職橫濱水手同澳職墨爾本城。

根據城市足球集團官網，現時佢哋喺世界各地擁有13間球會，包括曼城（英格蘭）、基羅納（西班牙）、紐約城（美國）、橫濱水手（日本）、墨爾本城（澳洲）、蒙特維多城（烏拉圭）、四川九牛（中國）、孟買城（印度）、隆梅爾（比利時）、特魯瓦（法國）、巴勒莫（意大利）、巴希亞（巴西）同玻利瓦爾（玻利維亞），聲勢相當浩大。

沙比有計利華望破二奶命

德甲向來由班霸拜仁慕尼黑壟斷，近11季聯賽連霸，被外界稱之為「拜超」。不過拜仁今季終於遇到勁敵，由舊將沙比阿朗素領軍嘅利華古遜，開咧後連場報捷，誓要推倒眼前呢道高牆。

利華從未贏過聯賽錦標，亞軍反而拎咗5次，最令球迷印象深刻係2002年德甲、德盃同歐聯同時屈居亞軍，被嘲為「千年老二」。呢支老牌球會上季一度捲入降班漩渦，沙比上年10月臨危受命，一接手即充分利用快翼謝利美費林邦及穆沙戴亞比嘅特性，大打穩守突擊，由尾二殺番上第6位，仲打入歐霸4強，進步神速。

開咧11場10勝1和平拜仁紀錄

貴為西班牙黃金一代嘅中場指揮官，沙比深明穩守突擊唔足以拎冠軍，並向總監路菲斯反映陣中缺乏具經驗嘅球星壓場，因此今夏高價放走穆沙戴亞比後，迅速引入格列沙加、阿歷斯基莫度同邦尼菲斯，令利華順利過渡到攻守平衡嘅控制型打法。

格列沙加具備領袖風範，免費來投嘅阿歷斯基莫度活動範圍大，加上邦尼菲斯士哥不斷，連同原有神童科利安華迪斯大爆發，令「藥廠」開咧後11場聯賽獲10勝1和超強戰績，追平2015至16年拜仁所創頭11輪獲31分嘅德甲同期紀錄。而且沙比太熟悉德甲同舊東家拜仁，講明現階段只想踢好每場波，對爭冠絕口不提，將壓力卸晒落拜仁，利華喺佢帶領下，或者今次可以打破二奶宿命。

連番變革尼斯等收成

法甲球隊尼斯最光輝日子係上世紀50年代，曾4奪法甲冠軍，但自1959年後，就一直同頂級聯賽錦標無緣。2019年英國富商拉特克利夫收購尼斯，經過4年時間改革，終於踏入收成期，現時排法甲第二位，有力同豪門巴黎聖日耳門（PSG）抗衡。

拉特克利夫入主唔啱就改

拉特克利夫即將買入曼聯25%股份，準備做足球大亨，但其實呢位「化工大王」早於4年前，就以1億歐元（約8.5億港元）收購尼斯。拉特克利夫雄心壯志，先後招攬加迪亞及法夫爾等名帥執教，但人事變動太快，佢入主球會4年，已經歷5位教練領軍。與此同時，拉特克利夫有英超情意結，曾簽入巴克里、卡斯柏舒米高、尼高拉斯比比及艾朗藍斯等前英超球星，可惜佢哋統統無復當年勇，效果差強人意，隊長丹迪亦曾批評陣容變動太快，難以取得佳績。

拉特克利夫痛定思痛，還原基本步，上年改革管理層，安排胞弟Bob及心腹巴斯福特重組球會架構，今夏聘請34歲少帥費利奧利執教，同時清洗巴克里、卡斯柏舒米高及艾朗藍斯等冗員，簽入阿特蘭大前鋒謝利美保格等實而不華球員，加上原有年輕「星二代」卡夫蘭杜林，雖然星味下降，但球隊更有活力同衝勁，證明蔗渣價錢都可以踢出燒味味道。

卡尼離隊熱刺殺出新血路

今季英超都有一路奇兵，講嘅就係熱刺，呢支倫敦勁旅上次贏得頂級聯賽冠軍，已經係1960至61球季，距離依家足足63年。佢哋今季踢完頭9輪曾經高踞英超榜首，近期雖然稍為回落，目前排第4，但只係落後榜首曼城2分，爭奪冠軍仍然有希望。

其實最令人驚喜嘅，係球隊多年忠臣哈利卡尼季前離隊轉投拜仁慕尼黑，再加上新領隊普斯迪高路上任，開頭連熱刺球迷都睇佢唔起，發起「向普斯迪高路說不」運動，偏偏佢嘅瘋狂戰術，令熱刺殺出一條血路。

普帥瘋狂逼搶有利有弊

普斯迪高路要求球員喺全場任何時間都要逼搶，執掌頭9場英超獲得7勝2和得23分，超越希丁克執教車路士頭9場22分嘅英超紀錄，更破紀錄一到任就於8月、9月及10月，連續3個月贏得每月英超最佳領隊殊榮。

不過亦因為普斯迪高路嘅戰術太過高強度，令今夏加盟嘅中場占士麥迪臣受傷，後防球員亦陸陸續續累積黃牌或直接紅牌要停賽，影響熱刺近期成績。究竟佢哋可唔可以重拾雄風挑戰冠軍，抑或只係搞亂檔「有頭威冇尾陣」，大家拭目而待。