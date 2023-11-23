亞洲柔道公開賽香港站　港隊公布參賽名單

「亞洲柔道公開賽香港2023」將於周五（24日）起一連三日在馬鞍山體育館舉行，共有24支隊伍約200名運動員參加，港隊亦公布參賽運動員名單，包括26名個人項目選手及9對柔道形組合，力爭在主場揚威。

周五會先上演柔道形賽事，其後兩日會舉行不同磅數的個人賽。由於柔道個人賽為奧運項目，加上這項賽事為巴黎奧運計分賽之一，因此港隊派出不少精英運動員出戰，例如麥康年、黎耀朗及何樂怡等，力爭繼2012年倫敦奧運後，再有港將踏上這項大賽的舞台。

其中早前完成大洋洲公開賽青年組及亞青賽後，正式完結青年組生涯的王嘉祺，今站會出戰男子60公斤以下級別，他接受本報記者訪問時表示，自己對在亞青賽較早階段出局心有不甘，盼往後在成人組能夠交出好成績：「大洋洲公開賽青年組和亞青賽，是我青年組生涯最後兩項賽事，因此都以『搏到盡』的心態應戰，很開心能夠在大洋洲賽奪得銀牌，可惜其後在亞青賽較早出局，感到少許唔抵，希望升上成人組後繼續有好表現。」

香港隊運動員名單：

男子組：

男子60公斤以下級別 黎耀朗、林毓譽、王嘉祺、廖永雋

男子66公斤以下級別 劉樂添、林澤軒、楊永逸、蔡學正、張尹瑄

男子73公斤以下級別 麥康年、吳栢軒、周政鵬、胡竣渝

男子81公斤以下級別 李玨穎

女子組：

女子48公斤以下級別 王嘉莉、鄧雪瑤、何樂怡、劉允兒、陳諾琳、劉蕙芯

女子52公斤以下級別 陳以琳、郭敬尉

女子57公斤以下級別 楊諾琳

女子63公斤以下級別 麥靜文、連靖桐、關尚敏

柔道形組合：

投之形 伍步暉、楊灝深

柔之形 列樂怡、徐漪琪

許嘉穎、劉家樂

張凱元、鄧穎芝

固之形 郭杰芳、余亦嵐

鍾穎欣、蔡慧芳

講道館護身術 陳卓姿、伍步暉

鍾玉強、謝麗儀

極之形 郭梓濠、楊家輝