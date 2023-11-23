黃義助性愛影片流出　黑手竟然係阿嫂！

南韓國腳黃義助今年6月捲入桃色醜聞，被指控出軌兼偷拍性愛影片，淫片更喺網上被公開。南韓警方周三(22日)拘捕一名涉案女子，懷疑佢就係發布影片嘅人，而呢位女士竟然係黃義助嘅大嫂，真係耐人尋味。

現時效力英冠諾域治嘅黃義助，今年6月有性愛影片流出，爆料者指控佢生活淫亂，經常同唔同女性亂搞關係。黃義助已承認自己係影片主角，但聲稱得到女方同拍攝，不過影片中嘅「前女友」隨即否認，並會向佢提出控告。黃義助上年曾經公開同T-ara成員孝敏戀情，不過兩人只拍拖2個月就分手，當時孝敏喺社交網貼出一張教科書相片，上面有「寧願死也不會跟他結婚」的字句，疑似係對黃義助嘅攻擊。亦有消息指影片女主角，係一名已婚嘅知名女主播。

案件近日再有驚人發展，南韓警方拘捕黃義助大嫂，懷疑佢就係以「黃義助前女友」為名發布影片嘅黑手，據報黃義助大嫂一直以經理人身份，經常同黃義助外出工幹，但背後動機目前仍然調查當中。據報南韓警方本來想再傳召黃義助問話，但佢最近隨南韓國家隊喺世盃外作客中國，所以未能作供。

黃義助身陷醜聞仍然入選國家隊，南韓領隊奇連士文就解釋：「依家發生嘅事只係猜測，我喺職業足球界打滾40年，知道謠言總係滿天飛，喺未有確實證據出現前，我唔會相信任何猜測。黃義助係南韓重要成員，亦係一個出色球員，喺冇實質證據前，佢繼續代表南韓係冇問題。」