「鄧謝配」晉級中國羽賽8強　鎖定年終賽資格

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪周四（23日）在中國大師賽16強，以局數2比1反勝中華台北組合葉宏蔚／李佳韾晉級8強，兼奪得年終賽資格。

世巡賽積分達頭8位的組合能出戰年終賽，中國則有3隊混雙組合打入前8，但由於每支國家或地區隊最多只能派出兩隊參賽，因此排名較高的馮彥哲／黃東萍，以及鄭思維／黃雅瓊組合成功打入年終賽，世巡賽積分第6位的蔣振邦/魏雅欣則無緣賽事，其位置將由世巡賽積分第9位的組合取代，「鄧謝配」16強賽前位列第10，僅落後第9的葉宏蔚／李佳韾70分，因此只要晉級8強，就能反壓對方登上年終賽舞台。

不過「鄧謝配」開局不順，首局未曾領先一直被中華台北控制戰局，一度落後至8：17，縱使香港組合嘗試發力，惟仍以15：21先輸1局。幸好港將其後回復水準，雖然第2局曾以1：3落後，但自追平4：4後便掌握形勢，大比數贏21：11扳成平手。惟「鄧謝配」決勝局早段面對大危機，被對方拉開致落後1：8，但兩人沒有放棄，終於追至9：9平手，最終愈戰愈勇的香港組合再贏1局21：13打入8強，獲得年終賽資格。