LIV Golf職業巡迴賽首設香港站　來年3月開戰

「LIV Golf 職業巡迴賽（LIV Golf）」賽會日前宣布，來年將會設香港站賽事，於3月8日至10日期間在粉嶺球場上演，為來年巡迴賽首站亞洲比賽，總獎金達 2,500 萬美元。（約 1.95億港元）

香港哥爾夫球會對賽事對賽事在香港舉行感到高興，會長郭永亮稱：「『LIV Golf』不只是一個高球比賽，而是一項萬眾期待的超級體育盛事，來港辦賽絕對是香港承辦大型國際活動的里程碑， 對香港的經濟、國際形象、高球發展等多方面都會帶來巨大裨益。球會成功邀得『LIV Golf』在香港設賽站感到非常榮幸和興奮，定必竭盡所能籌辦賽事，讓來自世界各地觀看賽事的訪客，都能感受到粉嶺球場獨特的魅力，以及香港籌辦大型國際賽事的能力。」

「LIV Golf」香港站將吸引世界各地的頂尖高球手雲集香港，部分球手更將是首 次來到大中華地區作賽。賽事預計能為香港帶來數以億元計的經濟收益，也為 本地、內地（包括大灣區），以至鄰近地區（日本和韓國等）的球迷帶來近距離 觀看超級賽事的難得機會。賽會決定在香港舉辦賽站，彰顯了香港作為亞洲國 際都會的角色，也印證了擁有 112 年歷史的粉嶺球場的獨特價值，是亞洲舉辦 大型國際高球賽的必選場所。

粉嶺球場屆時將成為冠蓋雲集全球聚焦的地方，來自國際政、商、體育界等方面的名人觀賽之餘，還可以盡情享受賽事期間於球場內外舉辦的一連串精彩高 球及非高球活動。集球賽和嘉年華於一身的「LIV Golf」，絕對是一個與民同樂、多姿多彩的國際盛事。球會非常高興能接待來自全球的訪客和本地市民在粉嶺球場享受一連三日盛事。