剛果正式邀雲比沙卡「過檔」　曼聯噩夢成真

曼聯近期傷兵陸續康復，不過另一個難關即將殺到，非洲國家盃喺明年1月舉行，「紅魔鬼」將有多名主力要離隊參賽，據報右閘雲比沙卡日前正式收到剛果民主共和國邀請，希望呢位英格蘭球星「過檔」參賽，消息指雲比沙卡亦屬意「轉會」，面臨缺席9場曼聯賽事。

據《The Athletic》報道，雲比沙卡近日正式收隨剛果民主共和國邀請，如果佢同意代表該非洲國家，就會參加1月13日至2月11日喺科特迪瓦舉行嘅非國盃。25歲嘅雲比沙卡喺英國出生，亦曾3次代表英格蘭U21上陣，但佢有剛果民主共和國血統，仍有權選擇代表邊支國家隊出賽。

雲比沙卡喺2019年曾獲召入英格蘭國家隊備戰歐國外，但入選後因背傷退隊，之後一直冇再入選，由於英格蘭右閘人才濟濟，基爾獲加、阿歷山大阿諾特、列斯占士、捷比亞同利夫拿文度都排喺佢前面，雲比沙卡自知為英格蘭上陣機會渺茫，所以亦心郁郁答應邀請。

由於非國盃舉行在即，雲比沙卡會喺短時間內作出決定，如果佢正式同意嘅話，好大機會跟埋喀麥隆門將奧拿拿、摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特、科特迪瓦翼鋒阿密特迪亞路以及突尼斯中場米積伯利，一齊喺1月份飛去科特迪瓦出戰非國盃決賽周。