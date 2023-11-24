希斯基：睇好「勝利」砌低「阿瑟」

FC麥克阿瑟及墨爾本勝利將會於星期五作出正面交鋒，雙方都希望可以延續開季的不敗走勢。

兩隊目前為止同樣錄得2勝2和成績，我不得不承認，我對於麥克阿瑟及勝利如今排在聯賽榜前列位置感到相當驚訝，皆因上季他們在聯賽榜敬陪末席呢！

我相信麥克阿瑟上季表現不濟，其中一個原因就是他們缺少了一位可以穩定地取得入球的射手坐鎮，我擔心今仗將再一次出現此情況。

謝明及拉菲爾洛迪古斯加盟球隊後立即交出好表現，但他們仍有改善空間，需要提高門前把握力才可。

儘管上輪聯賽作客賽和墨爾本城時失了3球，但我認為麥克阿瑟的強項，就是由艾斯普保達美迪斯及烏斯高領軍的防線，他們今仗面對墨爾本勝利時需要交出相當穩固的表現才可。

另一邊廂，墨爾本勝利今季的主要攻勢都是由科拿路利有份參與，他將會是球隊今季能否取得好成績的關鍵人物。

這位澳職射手榜領頭羊今季聯賽已入6球，較早前對我的前球會紐卡素噴射機時更表現出色，個人「大四喜」，協助勝利以5比3獲勝。但要留意，他不只能夠取得「士哥」，還可以為球隊各方面作出貢獻呢！

近兩場聯賽，勝利連續賽和阿德萊德聯及威靈頓鳳凰，對領隊普波域來說將會感到些少擔憂。但球隊在得到麥赫治及賴恩泰格的加盟後實力有所增強，我認為他們今季有力衝擊錦標殊榮。

今仗將會是一場勢均力敵的對碰，但我認為墨爾本勝利可以擊敗FC麥克阿瑟，延續球隊開季不敗走勢。