【日職】爭標直路搏到盡　捧水手上盤最合潟

日職爭標戰，衞冕嘅橫濱水手主場迎戰新潟天鵝，水手現時落後榜首神戶勝利船2分，為爭標不容有失，佢哋近期取得5連勝，當中4場淨勝兩球或以上，狀態甚佳，主場亦錄得4連勝，屬贏波保證。對手新潟天鵝現排第10，今場屬例行公事，而且近兩次作客橫濱水手均告敗陣，水手今場讓一球，上盤值得捧場。（周五晚6時開賽）

日職尚餘兩輪，如果水手今場失分，而聽日比賽嘅神戶勝利船擊敗名古屋鯨魚，水手就會衞冕失敗，不過就算水手餘下兩輪贏晒，都要望勝利船失分，先有機會後上奪冠，爭標形勢相當被動，但無論形勢如何，水手現時只能夠做好自己，先贏咗今場再講。

水手近況對辦，聯賽及亞冠盃取得5連勝，巴西前鋒安達臣盧比斯現時以21球排聯賽射手榜次席，落後榜首神戶勝利船前鋒大迫勇也1球，今季聯賽各交出11次助攻並列助攻榜榜首嘅兩名翼鋒艾爾巴達施華同恩蘇沙，喺上仗2比0擊敗大阪櫻花各有1個「士哥」，鋒線火力全開，預期今仗會繼續數胡。

新潟天鵝排中游位置，可謂無欲無求，佢哋近期保持8場3勝5和不敗走勢，但對手多為聯賽中下游球隊，實力及戰意均不及橫濱水手，今仗隨時大敗而回，上盤揀得過。

更多賠率：