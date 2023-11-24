港超聯　傑志冠忠南區挑燈夜戰

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（24日）上演獨腳戲，傑志坐鎮旺角大球場主場火併冠忠南區。「二哥」傑志雖有「亞冠盃」後顧，但為追趕榜首理文，一定全力以赴。至於冠忠南區聯賽已經兩場不勝，為縮窄與前列分子差距，今場亦不容有失，球迷切勿錯過！（on.cc東網周五晚上8時起按次收費直播）

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傑志接連在「高級組銀牌」、「賽馬會菁英盃」擊敗強敵理文，各項賽事錄得5場不敗走勢，主教練金東進（Kim）認為球隊開始重上軌道，但面對由楊正光帶領的南區，絕對不可輕敵：「我同『光Sir』上季喺傑志青年軍合作，佢係一名好有能力嘅教練，相當期待今次交手。南區攻力強，死球有一定威脅，防守要留心。」陣容方面，Kim指新兵迪美路夫完成註冊，加上已隨球隊訓練數周，狀態理想，今場有望先列後備，惟艾里奧受輕傷，連同累積5黃的基爾頓，或只能作壁上觀。

門將保羅今季各項賽事已錄得4場不失球，他透露肩傷已沒有大礙，今場可望復出，盼球隊能夠延續勇態，擊敗南區全取3分：「季初有新中後場球員加盟，防守需要時間磨合，令到表現唔太穩定，絕對係正常，但依家球隊愈踢愈好， 今場希望再次零封對手。」

冠忠南區上場在「賽馬會菁英盃」擊敗深水埗重返勝軌，是役轉戰聯賽硬撼傑志，主教練楊正光認為「藍鳥」陣容深度充足，相信不會因費蘭度等幾名球員，日前代表港隊作戰而有所影響，指今場務必做好防守：「傑志最近兩場表現去番應有水準，所以球員要更加集中去守波，因為被傑志領先就好難踢。」好消息是兩名「藍鳥」借將趙聡悟、陳傲軒能夠倒戈，面球隊目前亦未有傷停問題，勢能以最強陣容應戰。

中場佐佐木周則強調，雖然傑志實力強大，但有信心球隊能取分而回：「無論對手有幾勁，我哋都唔會怯，會努力保持侵略性，挑戰佢哋，而且我間中都有睇傑志啲比賽，我覺得兩隊差距唔係咁大，有機會搶到分甚至贏波。」

傑志 4-3-3

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 26.羅素 2.羅梓駿

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：90.祖連奴 89.恩查 8.伊高沙托尼

冠忠南區 4-3-3

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 4.川瀨浩太 5.古安奴 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒