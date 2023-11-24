沈金康細談年底榮休：香港年輕人是有希望的

香港單車隊總教練沈金康公開承認年底榮休，將會返回國內，並坦言香港運動的付出最為難忘，證明香港年輕人是有希望。

香港體育學院早前已刊登公告，招聘新任單車隊總教練，年屆70的沈金康周五（24日）自事件後首度公開亮相，他對榮休表示不捨，完約後會到重回內地生活，並向一直在場上拼搏的香港運動員致謝。

沈金康是日陪同亞運奪1銀1銅的李思穎到林大輝中學，出席該校20周年校慶啟動典禮暨「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，他透露退休後會返回內地，稱目前會繼續協助港隊爭奪大賽資格：「目前長中短3個距離的單車隊訓練計劃，都是由我制定，未能繼續為港隊服務實在可惜，希望把握餘下時間幫助更多車手衝擊好成績。」

沈金康於1994起在香港單車隊任職，他稱在這接近30年的歲月中，最難忘一眾香港運動員的付出，為港爭光：「我最難忘就是香港運動員的努力，令單車隊在我任職的時間裏，奪得不少獎項，證明香港年輕人是有希望的！所以我要好好感謝運動員及社會的支持。」此外，他又透露香港隊已經取得來年巴黎奧運男女子公路賽資格，但笑言自己退休在即，不會參與挑選人選。