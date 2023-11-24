獲母校命名課室　劉慕裳：感覺非常特別

香港空手道代表劉慕裳（Grace）周五（24日）到母校林大輝中學，出席該校20周年校慶啟動典禮暨「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，和以自己姓名命名課室的儀式，她對此深感榮幸，指以往求學時期，未曾預計會有學校課室以自己姓名命名。

林大輝中學是日舉行20周年校慶啟動典禮暨「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮及「劉慕裳課室」命名儀式，張家朗、劉慕裳及黃鎮廷等多名曾就讀該學校的運動員齊齊亮相，成為焦點。Grace今年狀態大勇，於亞洲錦標賽女子個人形賽事及杭州亞運穿金戴銅，10月再首度打入世錦賽決賽，僅負予大野光收穫銀牌，她對今年屢屢在大賽取得突破，感到非常興奮，其中對在世錦賽打入決賽尤其感觸：「打完世錦賽之後真的很感觸，因為訓練過程真的十分艱辛，每當想起訓練的點滴總會十分感動。」

談到於世錦賽決賽被大野光擊敗，無緣「登頂」，她稱每次與對方手後，都感到雙方差距有拉近，認為自己表現可以接受：「很多人都說該場決賽兩人旗鼓相當，皆交出自己最好的表現，所以即使落敗都覺得對得住大家和自己。」

談到母校其中1間課室將以自己的姓名命名，Grace笑稱兩年前在東京奧運奪得銅牌之後，已知道學校會作此安排，可惜她一直在外訓練，因此延至是日才舉行儀式，她謂：「以往在這間學校讀書時，未曾想像有間課室會以自己姓名命名，感覺非常特別。」