FIBA 3x3維園開騷　烏溪沙隊周六向強隊挑機 　　

雲集頂尖球隊的FIBA3x3世界巡迴賽—香港大師賽2023，將於周六及周日（25日及26日）假維園舉行，明早10時先舉行外圍賽而下午開展分組賽，香港球隊烏溪沙挑戰列強力爭正賽，而除了連場激戰外，賽會更安排了音樂、舞蹈、DJ坐鎮等娛樂，令維園化身嘉年華式籃球盛事的熱點。

由甲一籃球員蔡龍德、楊瑞鴻、許烜行及澳洲的Shaquille Maharaj組成的烏溪沙隊早前勝出港區資格賽，他們明早將與沙特阿拉伯球隊吉達(Jeddah)、黑山球隊波多里察(Podgorica)比拚。強敵當前，將為港將帶來難得的學習機會，吉達陣中有代表法國出戰東京奧運的莊堤(Dominique Gentil)，與及立陶宛前國手華拉盧斯卡斯(Ovidijus Varanauskas)，至於波多里察就曾在康斯坦察大師賽淘汰勁旅安特衛普(Antwerp)、利曼(Liman)而入決賽，表現一鳴驚人。香港大師賽 2023 屬國際籃協3x 最高級別賽事。

為打造體育娛樂盛事，賽會於比賽場地增設「3x3 VILLAGE」，為香港首個把「 Sport + Festival 」概念結合的嘉年華。「3x3 VILLAGE」將設有近100個特色攤位活動，為觀眾提供多元體驗，包括城市運動體驗區、攤位遊戲、香港地道街頭美食、暢飲啤酒街等等。大會更邀請了大坑舞火龍到場為球賽揭幕（11 月 25 日）。國際級人氣 DJ亦會坐鎮，為觀眾們帶來真正派對氣氛！

完整賽程

球隊分組形勢

資格賽A組

奧馬哈(美國)、薩格勒布(克羅地亞)、北雅加達(印尼)

資格賽B組

吉達(沙特阿拉伯)、波多里察(黑山)、烏溪沙(香港)

———————————————————————————————————————

分組賽A組

烏布(塞爾維亞)、杭州(中國)、普林斯頓(美國)

分組賽B組

安特衛普(比利時)、巴黎(法國)、資格賽A組出線隊

分組賽C組

阿姆斯特丹(荷蘭)、洛桑(瑞士)、資格賽B組出線隊

分組賽D組

羅東華里斯(立陶宛)、烏蘭巴托(蒙古)、普倫蓋(立陶宛)