九龍區D1女子籃球決賽　協恩贏女拔膺17連霸

「中學校際籃球決賽」（D1九龍女甲）周五（24日）於修頓場館上演，由傳統強隊協恩中學鬥拔萃女書院，最終協恩憑上屆功臣之一的黃雅婷，取得全場最高的13分，以37比23擊敗對手，達成17連霸。

在九龍區D1女子組連續16屆稱霸的協恩，與女拔正面交鋒，兩隊手感未算理想，不過多次使出招牌高位壓逼防守，多次令女拔出現失誤，創造不少快攻機會，使協恩仍佔據上風，以30比17領先進入最後1節。女拔第4節嘗試追趕，可惜始終未能縮窄分差，末段再被黃雅婷籃底建功，攻入全場最高的13分後，協恩贏37比23完場，達成17連霸，一眾協恩球員相當高興，拋起教練陳嘉汶慶祝，場面歡樂。

協恩隊長盧嘉嵐坦承對衞冕感到壓力，但會視之為推動力，使球隊變得更強，盼之後在精英賽延續好表現：「即使取得九龍區D1冠軍都不能鬆懈，因為精英賽會與其他區的強隊交手，我們要磨合得更順利，才能應付她們。」

即將第2次參與精英賽的「嘉嵐」又期望，今屆賽事能承擔更多責任：「上屆我是隊中其中1位小將，希望今年能擔大旗，因為我今年中五，已是隊內較有經驗的球員，要嘗試帶領其他球員打好每場波。」