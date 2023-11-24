足總盃　大埔晉峰爭入8強

「足總盃」周六（25日）假旺角大球場上演第一圈賽事，大埔及晉峰將爭奪最後一個8強席位。今季表現強勢的「綠戰士」，當然希望能在盃賽有所作為，至於力爭擺脫連敗頹勢的「粉紅兵團」，繼續有主力外援缺陣，想踢出驚喜賽果，惟有靠拼勁搭夠。（無綫財經體育資訊台周六下午3時直播）

「綠戰士」上場在「賽馬會菁英盃」擊敗香港U23，重返勝軌。踏上「足總盃」征途，主教練李志堅也期望球隊能夠繼續取得佳績：「如果可以憑『足總盃』冠軍攞到來季亞洲賽資格，對球隊未來發展會係好事之餘，對球員都會係一個動力。」「堅Sir」認為球隊表現已非常努力，惟指出門前把握能力仍有待改善。他透露上場受重傷的卡朗，下周將進行手術，預計要長抖一段時間，好消息是謝家榮及陳肇鈞完成港隊賽事後已歸隊，今場可以候命。

晉峰連續兩場在領先下，最終同樣大敗而回，總教練何信賢指場上欠缺老大哥壓陣，球員集中力及心理質素有待改善，很多失球能夠避免。「粉紅兵團」早前曾在聯賽不敵大埔，「何Sir」承認兩隊實力有差距，但一場過的盃賽會盡力而為：「大埔外援質素高，但盃賽我哋冇壓力，只要球員發揮到最好一面就得，睇吓可唔可以創造奇蹟。」不過球隊傷兵情況未有好轉，布雷迪、金相祐等主力仍需缺陣，同時「何Sir」又透露下半季將會更換外援，盼加強進攻火力。

大埔 4-3-3

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：17.陳曉鋒 4.馮冠鳴 16.陳肇鈞

前鋒：7.馬卡雷拿 95.雷仙奴 80.鍾偉強

晉峰 4-4-2

門將：1.龐焯熙

後衞：88.歐陽浩銘 20.鄭璟昊 13.許澤崴 5.楊憲樂

中場：9.袁世傑 21.周睿弘 8.邵昀俊 99.文智星

前鋒：19.林樂賢 17.何思哲