【德甲】科隆遇強即屈　拜仁半場做大騷

國際賽之後，歐洲各大主要聯賽戰火重燃，今晚德甲就有場實力懸殊之戰，排尾二嘅科隆主場對「二哥」拜仁慕尼黑。拜仁提早鎖定歐聯16強，可以集中火力踢聯賽追趕榜首，加上射手哈利卡尼大勇，科隆嘅防線又遇強即屈，中位數1.5球嘅半場大值追。（Now 638周六凌晨3時30分直播）

科隆近年大部分時間都喺聯賽中下游浮沉，今季表現就更曳，踢11場聯賽僅得1勝，遇上強隊往往大敗收場，包括以0比3不敵利華古遜，以及慘吞RB萊比錫6蛋，而且兩場都係上半場已經落後2球或以上，今仗面對攻力更強嘅拜仁慕尼黑，恐怕科隆防線更加冇招架之力。

至於拜仁慕尼黑暫時落後利華古遜2分，排喺第2位，但入球能力仍屬德甲最強，今季11場聯賽狂轟42球，就算對弱隊亦絕不留手，包括大炒波琴7比0，狂勝達斯泰特8比0，皆因前鋒哈利卡尼踢德甲大超班，近4場聯賽都有波入，其中兩場更上演「帽子戲法」，呢位英格蘭國腳今季喺德甲已經有17球進帳，仲多過上季德甲神射手得主尼干古及富克洛嘅入波數字，實在非常誇張，難怪喺近8場聯賽，拜仁有7場上半場總入球開出2球或以上，預料佢哋頭45分鐘就可以炒起科隆，半場大有買趁早。

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