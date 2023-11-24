九龍區D1男子籃球決賽　男拔加時險勝英華封王

「中學校際籃球決賽」（D1九龍男甲）周五（24日）較後時間在修頓場館舉行，最終拔萃男書院憑陳偉邦攻入全隊最高17分，戰至加時以51比47險勝英華書院奪得冠軍。

矢志衞冕的英華，首節早段就有吳委峻先射入3分，再兩度上籃得手，連取7分，助球隊拉開至11比4逼使男拔叫暫停。其後男拔防守明顯有改善，可惜手感依然一般，以5比11落後完第1節。

吳委峻第2節一開局再於外線建功，加上蔡浩東兩罰中一，英華一度拉開7分優勢，但男拔一直緊咬英華，戰至第2節中後段追成19平手，半場更成功反超22比21。

兩隊換邊後依舊僵持不下，蔡浩東攻入11球3分球，英華反超至28比24，並以28比25領先進入最後1節。大部份時間落後的拔萃，在第4節進行約3分鐘仍然未能得分，英華同時亦僅入2分，戰至最後3分鐘，英華仍以32比29領先，但男拔其後入4球罰球，讀秒階段反超至33比32，不過下半場一直未有得分的吳委峻，於危急關頭射入3分球再度領先，但今場球隊得分最高的陳偉邦切入追平35比35完第4節，要加時分勝負。

加時戰況依然相當精彩，雖然吳委峻續於外線「發炮」領先4分，但男拔未有放棄，陳偉邦接應對手快攻上籃得手反超至44比41，之後再進一步以46比42領先，之後吳委峻在3分線外搏得犯規，並3罰中2，追至僅兩分落後，這位英華主力比賽末段再射入3分球為球隊續命，可惜無力回天，男拔以51比47擊敗有吳委峻射入全場最高21分的英華奪冠。

今場射入17分兼第4節尾段上籃成功，把賽事拖入加時的陳偉邦，賽後受訪時形容這個冠軍意義深遠：「我們上屆4強本身打贏英華入決賽，但結果因被指違反防疫規定被取消決賽向精英賽資格，令師兄們十分失落，所以今次可稱稱得上『幫班師兄贏番個冠軍』，因此這個冠軍極具意義。」

男拔分組賽被英華擊敗，但於決賽成功復仇，他坦言眼見吳委峻等人手感爆發感到擔心，唯有盡力防守，並稱分組賽不敵英華，反而令球隊放開懷抱作戰：「可能因為曾被英華打敗，令大家在場上沒有太大包袱，只顧打好每1球。」