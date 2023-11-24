港超聯　傑志冠忠南區窿對窿

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（24日）上演獨腳戲，傑志坐鎮旺角大球場主場火併冠忠南區。「藍鳥」今場有鳥茲別克前鋒迪美路夫上演地標戰，但仍無法攻破對手大門，最終以0比0悶和南區，今季聯賽第二度失分。

「藍鳥」今仗由保羅把關，陳晉一、羅拔圖分任左右閘，兩翼明加索夫、伊高沙托尼，連同恩查負責支援，首次上陣的前鋒迪美路夫。至於冠忠南區由古安奴、川瀨浩太扼守中路，鞠盈智坐鎮中場，入球重任落在艾華、史提芬彭利拿身上。

傑志甫開賽先有埋門機會，8分鐘新兵迪美路夫接應恩查傳送，窄位起腳省中人後，未造成太大威脅。5分鐘後南區後場解圍不遠，伊高沙托尼截到再攻門，惟未能考驗門將伍瑋謙。南區之後站穩陣腳，22分鐘艾華推順後來一腳冷箭，門將保羅撲出，史提芬彭利拿補射又無功而還。4分鐘後艾華左路傳中，「肥彭」撞射亦被保羅沒收。迪美路夫之後再有一腳勁射，被門將伍瑋謙飛身撲出，半場雙方暫時互交白卷。

易邊後傑志繼續搶攻，但明加索夫插水式頭槌，以及迪美路夫勁射同樣未能射破伍瑋謙十指關。形勢被動的南區，之後換入陳傲軒加強攻力，71分鐘艾華殺入禁區起腳角度太正。「藍鳥」尾段有門將保羅傷出，換入王振鵬，迪美路夫亦被收起，但繼續搶攻，82分鐘恩查交橫，明加索夫射門高出。6分鐘後羅拔圖斬入禁區，恩查撞射無功而還。

補時階段出現小插曲，川瀨浩太接應罰球頭槌頂入，但經視像助理裁判（VAR）覆核後指他犯規在先，引起南區職球員不滿，最終兩隊踢成0比0，雙方各得1分。