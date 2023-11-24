港超聯　零封傑志奪POM　伍瑋謙：感覺似輸波

冠忠南區周五（24日）於港超聯0比0逼和傑志，其中多次作出神勇撲救的南區門將伍瑋謙（Ivan），就成為今季首次零封「藍鳥」的門將。這位賽後被選為全場最佳球員（POM）的南區門將，對球隊因奠勝入球被推翻而未能全取3分感無奈，同時指出自己仍需改善出擊時機，以適應南區踢法轉變。

完場前補時階段，全場形勢受壓的南區，憑川瀨浩太頂入頭槌一度見到贏波的希望，惟球證與視像助理裁判（VAR）商議後，判入球無效，Ivan也對這個結果感到非常失望：「由上半場差啲失波，到下半場畀人㩒住嚟攻，去到臨尾搵到機會入波，但又畀VAR推翻，過程好似坐過山車咁高低起伏好大，比賽前會覺得和波係唔錯嘅賽果，但依家感覺好似輸咗場波。」

面對衞冕的傑志連番衝擊防線，南區一班後防球員今場將士用命，其中為球隊把關的伍瑋謙亦非常忙碌。上半場傑志一次長傳攻勢，Ivan一次出迎頭槌解圍未果，差點被對手把握機會，可幸這位年輕門將回身夠快作出撲救，化解是次危機：「起碼唔洗咁早失波。」即時調整心態的Ivan，餘下比賽愈戰愈勇，多次作出精彩撲救，他指出南區今季踢法變得更加進取，作為門將也需要時間適應：「今年喺防線上可能都要負責解圍，呢個係要提升嘅地方，最緊要保持住信心，唔好因為一兩次失誤而放棄。」