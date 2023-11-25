【東網直播】港將主場出擊為奧運搶分

一連三天在香港上演的亞洲柔道公開賽，今日(25日)將展開競技項目，26位港將主場出擊，迎撼來自24個國家地區約200名運動員，爭逐錦標，並為明年巴黎奧運搶分。（on.cc東網周六下午3時直播決賽）

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隨着柔道形項目昨日結束，競技項目的爭逐隨即展開，今次共設14面金牌，而首天先進行男子60公斤以下、66公斤以下及73公斤以下，以及女子48公斤以下、52公斤以下、57公斤以下及63公斤以下級別，當中女子48公斤以下級別為港隊的獎牌希望之一，派出共6位女將出戰，包括目前世界排名55的王嘉莉及剛在大洋洲公開賽獲得穿金掛銅的何樂怡、鄧雪瑤及劉允兒，以作多重保險，而男子60公斤以下級、73公斤以下級和周日舉行的81公斤以下級別，港隊都有力爭逐獎牌，並且為明年巴黎奧運的參賽資格爭取排名積分。

港隊昨日在馬鞍山體育館進行最後一課操練，以作適應，教練張焯傑表示：「今次港隊以亞運班底為骨幹，並有多位年青有潛質的運動員，他們狀態屬於優良，士氣很好，期望可以主場搶（世界排名）分。」為了今個比賽，港隊自亞運後都一直準備，張Sir稱：「有幾個項目我們可望有機會爭牌，當中女子48公斤以下的王嘉莉及男子81公斤以下的李玨穎都是獎牌希望，而57公斤以下的楊諾霖及男子73以下的麥康年狀態都唔錯，若能把握及發揮好都有機會。藉着今次在香港主辦這個大賽，我們也派出了很多青少年運動員出戰，期望他們吸取經驗，爭取突破。」

現年24歲的李玨穎剛在杭州亞運升級挑戰81公斤以下級別，他在年中的台北站亞洲公開賽亦取得了銅牌，他表示自從早前在澳洲比賽後仍保持尚佳狀態，今次在主場比賽可以有全體隊友、朋友支持感到興奮，「我覺得主場會有另一股動力，對自信心也有提高，當然希望可以爭取獎牌，但今次每位運動員都希望可以為奧運攞分，我不會想得太遠，只集中打好每一場。」

至於剛在亞青賽為港創歷史、獲得女子48公斤以下級別銀牌的何樂怡，回港應付兩天考試後，周四歸隊，她坦言這兩天作技術針對性練習效果不錯：「我在寢技鎖方面要做得更好，近日加強了由立技再去寢技的技術，希望比賽上可發揮出來。」一連三天的比賽在馬鞍山體育館舉行，市民可免費入場為港隊打氣。

香港隊運動員名單：

男子組：

男子60公斤以下級別 黎耀朗、林毓譽、王嘉祺、廖永雋

男子66公斤以下級別 劉樂添、林澤軒、楊永逸、蔡學正、張尹瑄

男子73公斤以下級別 麥康年、吳栢軒、周政鵬、胡竣渝

男子81公斤以下級別 李玨穎

女子組：

女子48公斤以下級別 王嘉莉、鄧雪瑤、何樂怡、劉允兒、陳諾琳、劉蕙芯

女子52公斤以下級別 陳以琳、郭敬尉

女子57公斤以下級別 楊諾琳

女子63公斤以下級別 麥靜文、連靖桐、關尚敏

「亞洲柔道公開賽202」競技項目賽程

日期：11月25至26日（9:30am-6:30pm)

項目（共設14面金牌）：

周六（25/11）：男子-60公斤級、-66公斤級、-73公斤級、女子-48公斤級、-52公斤級、-57公斤級、-63公斤級

周日(26/11) : 男子-81公斤級、-90公斤級、-100公斤級、+100公斤級、女子-70公斤級、-78公斤級、+78公斤級

地點：馬鞍山體育館

參賽隊伍：25隊 門票：免費入場