PSG大勝摩納哥　迪比利終於開齋

周六(25日)凌晨法甲大戰，巴黎聖日耳門(PSG)主場以5比2大勝爭標勁敵摩納哥，今夏由巴塞隆拿加盟PSG嘅翼鋒奧士文尼迪比利終於取得入「門」後首個入波，意味PSG鋒線球員全部撻着，重括豪門霸氣，為下周三(29日)凌晨歐聯生死戰主場對紐卡素壯行色。

今場比賽之前，奧士文尼迪比利為PSG上陣11場聯賽及4場歐聯，全部食白果，只有4次助攻，今仗終於發威，PSG打開紀錄1球亦同佢有關，開賽18分鐘，呢位26歲法國國腳射門，摩納哥門將菲臘高恩甩手，干卡路補射入網。

轉個頭輪到PSG門將基安盧基當拿隆馬「送禮」誤傳畀對手南野拓實，呢位日本國腳為摩納哥射成1比1。不過，奧士文尼迪比利又發揮作用，博到12碼，由基利安麥巴比主射入網，PSG上半場領先2比1。

換邊之後，奧士文尼迪比利窄角度射入，為PSG上陣16場終於開齋，其後域天拿勁射入網，拉開紀錄至4比1，就算巴洛根建功為摩納哥追番1球，但補時高路梅安尼為PSG射成5比2完場。

奧士文尼迪比利今仗創造3個入波，賽後佢話從來冇懷疑自己能力，最開心係見到球隊重回正軌，PSG贏波之後，繼續排榜首，領先第2位踢少1場嘅尼斯4分。