「鄧謝配」中國大師賽無緣決賽　此行任務完成

鄧俊文（右）與謝影雪躋身中國大師賽4強，寫下了他們在此賽的最佳成績。（資料圖片）

香港羽毛球混雙組合鄧俊文與謝影雪，周六(25日)在中國大師賽準決賽面對4號種子的南韓組合徐承宰／蔡侑玎，激戰43分鐘後落敗，無緣躋身決賽，但寫下在中國大師賽的最佳成績，而此行亦達到目標，成功取得下月的年終賽資格。

世界排名第11位的「鄧謝配」在4強戰面對這對南韓勁旅，今仗是雙方第6次交手，「鄧謝配」今仗首局曾一度領先8比5，但被對方的連番搶攻，拉近了比分，追至9比9後南韓組合再向鄧俊文與謝影雪施壓，港隊以17比21先輸一局，而在第二局開局「鄧謝配」表現都唔錯，其後雙方一度拉据，惟南韓再變戰術，令香港拍檔稱臣，以直落兩局敗陣，這也是他們繼今年4月在澳洲公開賽8強後再負這對南韓組合，並將雙方對戰紀錄改寫為「鄧謝配」2勝4負。

然而「鄧謝配」雖然未能躋身決賽，但已完成今次任務，他們在今個比賽躋身8強後已取得12月中於杭州舉行的年終賽入場券；鄧俊文與謝影雪曾於2017及2021年兩次入圍年終賽，其中2017年闖入決賽最終獲得亞軍，而2021年亦闖入4強，今年再次入圍力求再有突破。