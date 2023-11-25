榜首之戰冇得縮　曼城強攻紅軍大陣仗

英超周六(25日)早場爆發榜首大戰，曼城主場迎戰利物浦。「藍月亮」上仗與車路士踢成4比4，被譽為英超開鑼至今最刺激一戰，曼城受制於多名主力受傷被迫以攻代守，今場對手「紅軍」踢法同樣主攻，預計又係一場入球騷，3.5球嘅入球大屬不二之選。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

經過12輪賽事，曼城暫以28分高踞榜首，利物浦與阿仙奴落後1分緊隨其後，第4、5名嘅熱刺同阿士東維拉積分差距都喺3分以內，前列各隊形勢緊湊，寸土必爭，令今仗更添大戰味道。

曼城受傷兵影響，除奇雲迪布尼長期養傷，近期多名主力如艾達臣摩拉斯、高華錫、馬菲奧斯紐尼斯、尼敦阿基等亦告受傷，上仗對車路士後備席只得8名球員。國際賽期間再傳出艾寧夏蘭特及洛迪卡斯簡迪受傷疑雲，幸好曼城勝在兵源充足，哥迪奧拿仍可排出有足夠競爭力陣容，不過防守稍為薄弱，或要以攻代守。

利物浦今季重返爭標行列，一眾攻擊球員於國際賽大放異彩，穆罕默德沙拿為埃及上演「大四喜」、路易斯迪亞斯及蘇保斯拉爾各自梅開二度，仲有達雲紐尼斯兩場入3球等，鋒線火力全開，眾將回師聯賽定必力爭士哥。睇埋往績，「藍紅大戰」例多波入，其中雙方近7次正式賽事交手，有6次開4球或以上，3.5球大盤相當好路。

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