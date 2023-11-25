祖高爾：紅軍三叉戟可突破曼城高位防守

國際賽結束後英超回歸，同時意味即將開始踏入激動人心的12月聖誕快車。本周末打頭陣絕對是一場精彩絕倫的對決，曼城和利物浦這兩支近年為球迷帶來許多經典時刻的球隊，將在曼城球場進行英超榜首大對決。

這可能是雙方領隊哥迪奧拿及高普在國際賽後都想避免的比賽，皆因缺乏準備比賽的時間，而且還有機會因為這場大戰而增加主力球員受傷的風險。今季曼城缺少頭號星級球員奇雲迪布尼，對此我大膽地說，現今世界足壇沒有球隊，能像曼城般在失去一個貢獻如此多入球和助攻的球員後，仍能高踞榜首。曼城巧妙地補充了軍容，像謝利美杜古這樣的球員很快就適應曼徹斯特的生活，並有令人印象深刻的表現。

儘管之前接連以1:2及0:1不敵狼隊及阿仙奴，但哥迪奧拿的球隊很快調整狀態過來，隨後4場聯賽贏了3場，佔據榜首位置並領先利物浦1分。對白禮頓、曼聯和般尼茅夫的勝仗讓曼城再次確立自己的權威，最近在史丹福橋4:4打和車路士的史詩式比賽，雙方本應隨時能成為勝利的一方。

曼城今季英超已輸掉兩場，相反利物浦只曾1敗，唯一敗仗正正是頗具爭議性地作客1:2 不敵熱刺，除此之外利物浦在季初發揮出色，更有不少令人印象深刻的比賽。

兩隊都崇尚進攻，但曼城以保持控球為基礎的踢法，可能有利紅軍的機動反擊踢法。在曼城後防線缺少關鍵球員以及利物浦驚人的反擊速度下，我很期待能看到利物浦的3名前場球員對抗曼城的防守，尤其是此前經歷父親被綁架而飽受情感煎熬的路易斯迪亞斯，對盧頓時尾段入球扳平為紅軍救回一分，並在國際比賽日為哥倫比亞隊梅開二度反勝巴西，如果迪亞斯能保持健康，他將為紅軍帶來巨大貢獻。

利物浦今場可能會尋求利用前場3子的力量，來突破曼城高位防守下的後場空檔，而沒有多少比紅軍更好的三叉戟能可以做到這一點。蘇保斯拉爾今季給我留下了深刻的印象，他為匈牙利攻入一個精彩的入球後信心大增，肯定會繼續尋求進步，希望在榜首對決中證明自己。

我認為這場可能是影響今季走勢關鍵之一，兩隊都有著強勁開局，到了球季結束時肯定也是名列前茅。曼城可能比較被外界看好，但我將不顧一切地認為利物浦能獲勝。