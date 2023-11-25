足總盃　踢出今季代表作！晉峰贏大埔入8強

包括袁世傑(右)在內的晉峰球員，全場波到人到，唔到飛到！ (李浚湣攝)

周六（25日）上演「足總盃」第一圈賽事，由大埔與晉峰於旺角大球場，爭奪最後一個8強席位。「粉紅兵團」憑小將李呈開賽初段的入球，最終以1球小勝尾段10人迎戰的大埔，終止各項賽事4連敗頹勢，晉級後將會惡鬥東方。

大埔今場有兩名港隊成員謝家榮、陳肇鈞歸隊，馬高斯山度士與加比爾扼守中路，入球重任落在朴叡俊、雷仙奴身上。晉峰靠鄭璟昊鎮守後防，凱基客串防中，袁世傑、紀思昊則在兩翼，支援林樂賢及何思哲攻堅。

晉峰今場很快入局，僅3分鐘已經打開記錄，袁世傑傳入禁區，李呈近門射入職業生涯首球。11分鐘林樂賢再來一腳燙射，但未能考驗門將謝家榮。晉峰形勢繼續佔優，28分鐘一次角球攻勢，對方球員解圍不遠，何思哲順勢射門不中目標。大埔之後換入利馬收起朴叡俊，但未能製造太多攻勢，半場落後1球。

易邊後大埔換入蔡立靖，晉峰則派出許澤崴、邵昀俊鞏固防守，戰況一直維持膠着，直至60分鐘大埔出現埋門，但雷仙奴禁區頂起腳抽高。2分鐘後輪到晉峰還以顏色，何思哲勁射被謝家榮撲出。64分鐘大埔差點追平，加比爾接應角球，門前「頭頂腳踢」仍然無功而還。比賽尾段大埔再換入亞歷斯祖，但87分鐘蔡立靖遠射斜出，加上鍾偉強補時「兩黃一紅」被罰離場，最終「粉紅兵團」維持以1球小勝大埔，晉級8強。