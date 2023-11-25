港超聯　均業北區作客3比1擊敗香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（25日）假斧山道運動場舉行香港U23主場鬥均業北區，最終作客的北區憑林樂勤、肯迪及葉卓文的入球，以3比1擊敗靠林學曦尾段「破蛋」的香港U23。

香港U23派出梁煒烽及杜國樑夥拍中堅，吳栢希、何家智及隊長林學曦於前線衝鋒陷陣；超過2個月再出戰聯賽的北區強陣出擊，葉卓文、柏度及韋法頓等鎮守後防，何振廷及林樂勤坐鎮中場，支援肯迪、馬圖斯及羅港威攻堅。

主場出擊的香港U23開局踢得主動，8分鐘，鄧筵霑禁區頂附近一腳抽射斜出。北區好快作出回應，11分鐘，羅港威推入大位勁射，被雲天樂單手托出底線。2分鐘後，北區娥眉月獲得罰球機會，林樂勤操刀直射入網，為球隊取得領先優勢。補時階段，肯迪禁區內被勾跌，球證到場邊檢視完視像助理裁判系統後，直指12碼點，肯迪自己操刀得手，完半場前為北區拉開比數。

換邊後，北區繼續搶攻，51分鐘，葉卓文接應肯迪開出角球，門前頭鎚建功，為球隊贏到3比0。香港U23未放棄，88分鐘，林駿杰後場傳球失誤，林學曦截到皮球輕鬆射入空門，為球隊破蛋，但對結果影響不大。最終北區以3比1擊敗香港U23，取得兩連勝。