港隊等足4年！亞洲柔道公開賽再添兩金

一連三日在香港上演的亞洲柔道公開賽，周六（25日）於馬鞍山體育館上演第2日賽事，港隊的王嘉莉和楊諾琳分別奪金，令香港相隔4年再有運動員在亞洲公開賽揚威。

港隊首日於柔道形賽事收穫2金4銀2銅，是日力圖乘勝追擊，結果楊諾琳及王嘉莉於各自組別打入決賽，何樂怡、劉蕙芯、劉允兒、陳以琳、郭敬尉及連靖桐也會於其他級別銅牌賽分途出擊。

出戰女子48公斤以下級別的「嘉莉」下午在決賽率先出擊，面對南韓的河凇林，比賽途中因為對手作危險動作被罰紅牌，令她直接勝出奪金。其後，女子57公斤以下級別的的楊諾琳，成功延續氣勢，不過過程驚險得多，要戰至黃金加時才力挫南韓的洪體林，再為港奪冠，王嘉莉及楊諾琳也是自2019年在梁寶心後，再在亞洲公開賽競技項目奪金的港將。

至於其他隊友，劉允兒在「港隊內訌」擊敗劉蕙芯奪銅，可惜何樂怡、陳以琳、郭敬尉及連靖桐皆於銅牌賽失利，香港以2金1銅完成是日賽事。

「諾琳」獲勝一刻喜極而泣，非常激動，她解釋今年狀態未如理想，形容在這項比賽奪冠對自己意義重大：「今年狀態好差，身為精英運動員，但很多比賽的成績都不盡理想，心情非常低落，幸好能夠在這個比賽贏得金牌，使我『終於有啲成績係見得吓人』」她又稱隊友之間感情深厚，因此認為與王嘉莉一同奪金，感覺十分美妙。

至於「嘉莉」登上頒獎台時，感覺似乎比較緊張，她笑道這塊金牌，是她升上成人組以來首項錦標，不過她認為自己發揮一般：「可能在主場出戰，反而令我更緊張，表現不是太好。」她又稱：「好想多謝『黃生』（中國香港柔道總會主席黃寶基）、教練及隊友，因為我經常在比賽中分心，所以他們常常會在場邊呼喊，使我繼續沉着應戰。」

香港隊是日再奪3面獎牌，教練張焯傑指本來預計有更多獎牌落袋，無奈比賽變數極大，因此仍對成績感到高興。展望周日（26日）賽事，「張Sir」指焦點選手李玨穎籤運一般，盼他奮力一戰：「他的對手比較強，包括南韓選手，希望他有出色發揮，爭取出線。」