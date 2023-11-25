賽馬會菁英盃　兩隊都弗！東方港會有排鍊

「賽馬會菁英盃」周日（26日）假深水埗運動場上演1場A組賽事，東方與港會今季第二度交手。各項賽事6場不敗的東方，矢志爭取打開分組賽勝利之門，港會則希望承接2連勝之勢，報卻上月聯賽落敗一戰之仇。（周日下午3時開賽）

東方本月在「高級組銀牌」連闖兩關，包括上場以3比0淘汰標準流浪，走勢正盛。主教練盧比度（Chino）指出港會上場曾擊敗大埔，今次於「賽馬會菁英盃」再遇對手，他強調不會鬆懈，並揚言會嚴防莊文歷等球員：「莊文歷季前曾經喺東方跟操，知道佢速度好快，有一定入波能力，加上簡嘉亨等擁有高速嘅球員，港會嘅戰鬥力不庸乏視。」高素巴耶夫等球員踢完國際賽後已歸隊，另外鐘樂安及孫銘謙已復操，後者今場有望重返大軍名單。

各項賽事兩連勝的港會，此前於聯賽首循環不敵東方，是役再度交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）坦言對手實力佔優，呼籲球員放開懷抱應戰：「東方好多年輕球員都好好波，我諗全香港啲球迷都會覺得東方贏梗，所以我哋唔會有太大壓力，一定會去到盡，延續呢排嘅氣勢，爭取3連勝！」壞消息是積施利會因傷缺陣，同樣有傷在身的泰亞高亦上陣成疑。