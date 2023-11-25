港超聯　「黃黑軍團」唔會放過深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（26日）戲碼，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰深水埗。力爭延續聯賽不敗走勢的「黃黑軍團」，能否趁爭奪勁敵傑志失分，拉開榜首領先優勢，就要問過換帥後首次出戰聯賽的深水埗，攻防大戰一觸即發。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

由於傑志於今周聯賽失分，理文今場只要取勝，就可以將榜首優勢拉開至6分。「黃黑軍團」過去兩場先後在「高級組銀牌」及「賽馬會菁英盃」接連不敵傑志，主教練曾昭達承認球隊士氣難免受影響：「大家都明白賽季中狀態會有起伏，希望盡快反彈，深水埗換帥後踢法係有啲改變，但我哋覺得唔會輕視對手。」顏樂楓已復操，至於安尼亞、黃威、艾華頓及胡晉銘等人踢完代表隊賽事後已歸隊，今場可以候命。

今季頻頻有斬獲的帶刀侍衛荷西安祖，上季也曾在深水埗身上取得入球，這位西班牙就希望今場能再為球隊搶得3分。爭冠頭號對手傑志失分，荷西安祖表示理文必須把握機會拉開積分榜領先優勢：「如果我哋想贏聯賽冠軍，就需要喺分數上同傑志及其他競爭對手保持距離，希望可以保持不敗走勢。」

深水埗在新帥陳浩然首次領軍下，上場於「賽馬會菁英盃」以0比4不敵冠忠南區，今場要挑戰實力更強的爭冠分子理文，陳浩然強調首要目標是減少失球數字：「我哋今季失波都多，對住前列分子，首要目標都係先做好防守，之前我教過中下游球隊，踢法都偏向防守，有信心改善球隊防守表現。」尼高拉斯累積5張黃牌要停賽，好消息是上場因病缺陣的李溢晉已康復，今場有望重返大軍名單。

上月正選加盟球隊的南韓中堅宋柱浩，加盟後獲得重用，他承認港超踢法與南韓聯賽有分別，但表示已逐漸適應新環境。宋柱浩表示有留意理文的表現，承認要壓制對手表現有一定難度：「之前我都有去球場睇理文嘅比賽，對手球員個人能力出眾，希望先爭取上半場唔失波，我哋係有機會搶分。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 32.杜度 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：7.保利臣 6.胡晉銘 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

深水埗

門將：31.李溢晉

後衞：20.波比 4.浦敏 14.宋柱浩 41.梁星耀

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 17.黃琛喆

前鋒：77.張廣然 8.艾雲馬高域 7.柏羅邦